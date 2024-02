Honor Pad 9 e MagicBook Pro 16 ufficiali: nuovi tablet e PC al MWC 2024

Non solo Magic 6 Pro: oltre agli smartphone, al MWC 2024 c’è spazio anche per Honor Pad 9 e MagicBook Pro 16. La compagnia cinese ha ampliato il suo catalogo alla fiera tecnologica di Barcellona, annunciando novità per il settore tablet e notebook agli utenti occidentali.

Presentati al MWC 2024 i nuovi Honor Pad 9 e MagicBook Pro 16

Crediti: Honor

Honor MagicBook Pro 16 viene indicato come protagonista della “nuova era dei PC AI“, grazie a una configurazione hardware basata su Intel Core Ultra 7 155H. Il chipset ha una CPU 16-core e 22-thread e GPU Intel Arc 8-core, affiancati da GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060, memorie da 32 GB di RAM e 1 TB di SSD e batteria da 75 Wh.

Ha uno schermo da 16″ 3K (3.072 x 1.920 pixel) con aspect ratio in 16:10 e refresh rate a 165 Hz, luminosità di 500 nits e copertura cromatica 100% sRGB e DCI-P3. Il reparto I/O include 1 porta Thunderbolt 4, 1 USB-C 3.2 Gen 2, HDMI e ingresso mini-jack da 3,5 mm ma niente slot SD, ci sono speaker con audio spaziale per un notebook il rilascio globale è atteso per il Q2 2024.

Crediti: Honor

C’è poi Honor Pad 9, che abbiamo già conosciuto mesi fa quando ci fu la sua presentazione in Cina. Il tablet ha una scheda tecnica che comprende display LCD da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di 500 nits, scocca in metallo da 6,96 mm di spessore e 555 grammi, SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 710, memorie da 8/256 GB, batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida a 35W, software Android 13 con Magic OS 7.2, fotocamere da 8 e 13 MP e 8 speaker stereo.

Honor Pad 9 sarà disponibile in Italia nella colorazione Space Gray al prezzo di listino di 349,90€, in sconto al lancio a 299,90€ e con in omaggio le cuffie Honor EarBuds X6 con il coupon disponibile sulla pagina del sito Honor:

