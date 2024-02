Recensione Honor Magic6 Pro: fidatevi, è il TOP Android del 2024

Per aiutarvi a interpretare Honor Magic 6 Pro ed il titolo di questa recensione, ho bisogno di essere quanto più diretto possibile: dopo averlo utilizzato, stressato, messo in difficoltà, posso dirvi con assoluta certezza che sarà il top di gamma Android da battere per questo 2024. Sì, lo so, potrei sembrare forse un po’ troppo “entusiasta” del neo-arrivato di casa Honor e no, Honor Magic6 Pro non è per niente uno smartphone “perfetto”, anzi, però per farvi comprendere il mio ragionamento vi invito a fare due conti con me.

In un mercato in cui la stragrande maggioranza dei brand aumenta, anno dopo anno, il prezzo dei suoi top di gamma, Honor ha fatto una scelta profondamente controcorrente: Honor Magic6 Pro si potrà acquistare sin dal primo giorno di vendita, non solo ad un prezzo inferiore a quello dell’anno scorso, ma addirittura inferiore ai 1000 euro.

E già, perché utilizzando il nostro coupon esclusivo assieme al link che trovate nel box in basso, potrete portarvi a casa Honor Magic6 Pro al prezzo di 999,00 euro. Capirete quindi che se si mettono sulla bilancia le sue caratteristiche tecniche ed il suo prezzo di vendita, difficilmente si potrà trovare su un mercato un prodotto un rapporto qualità/prezzo come il nuovo Magic che, tra l’altro, ha un sensore principale più grande di quello di S24 Ultra (qui la recensione), una ricarica più veloce, uno schermo qualitativamente migliore ed una batteria praticamente infinita. Sarà davvero così? Scopriamolo assieme.

Recensione Honor Magic6 Pro: a 999 euro (in sconto) non troverete niente di meglio

Videorecensione Honor Magic 6 Pro

Fotocamere

Inziamo la recensione al rovescio e parliamo subito di fotocamere, perché è qui che secondo me Honor Magic6 Pro porta alcune delle sue novità più importanti. Le ottiche sono sempre tre, c’è una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura variabile f/1.4 f/2.0, un’ultrawide sempre da 50 megapixel f/2.0 ed un nuovo zoom periscopico f/2.6 che sì, sulla carta perde un pochino nel fattore di ingrandimento passando dal 3.5x a 2.5x, ma guadagna un sensore da ben 180 megapixel.

Ora, prima di parlarvi di qualità fotografica faccio due precisazioni. In primis le dimensioni fisiche di due dei sensori utilizzati (e a breve capirete il perché): la fotocamera principale utilizza un sensore CMOS da 1/1.3”, mentre lo zoom periscopico utilizza un sensore da 1/1.49”. E queste scelte a mio avviso portano una cosa positiva ed una cosa negativa all’Honor Magic6 Pro. Ovviamente, il lato negativo della configurazione scelta da Honor è relativo al sensore principale che sì, è più grande di quello della stragrande maggioranza dei top in circolazione, ma a mio avviso sarebbe dovuto essere da 1” (come ad esempio accade negli Xiaomi, che però sono venduti a cifre decisamente più alte).

La notizia buona però è che lo zoom periscopico non solo è tra i più risoluti del mercato, ma utilizza una delle ottiche più luminose viste sugli zoom periscopici, e sensore più grande ed ottica più luminosa portano a scatti di maggiore qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

La seconda premessa che vorrei fare poi, riguarda la lunghezza focale delle ottiche. La fotocamera principale di Honor Magic6 Pro scatta foto a 27 mm equivalenti, mentre lo zoom periscopico scatta foto a 68 mm equivalenti: S24 Ultra, ad esempio, ha una principale che scatta a 23 mm equivalenti ed uno zoom periscopico che, seppure sia un 3x, scatta a 69 mm equivalenti. Cosa vuol dire? Che in tutta sostanza le immagini scattate con il nuovo smartphone saranno generalmente più “zoomate” rispetto a quelle di un S24 Ultra e che, anche se il brand ha dichiarato un periscopico da 2.5x, in realtà il fattore di ingrandimento che caratterizzerà le immagini scattate con questa ottica, sarà praticamente identico al 3x di S24 Ultra. E per rendervi le cose ancora più chiare, vi invito a dare uno sguardo alla foto in basso.

Rispetto alla generazione precedente la fotocamera principale si aggiorna con due importanti novità. La prima è il nuovo sensore OmniVision H9000 Ultra High Dinamic Range, che sulla carta è in grado di gestire una gamma dinamica ultra alta in praticamente tutte le condizioni di scatto, ed assicura che il dispositivo si adatti a diversi livelli di luminosità e contrasto e generi contenuti HDR full-link.

La seconda è l’apertura variabile intelligente che si auto-regola in base alle condizioni di scatto. Quando si scatta a f/1.4 ad esempio, non solo produce un bokeh fisico molto più piacevole ma è anche in grado di catturare più luce in condizioni di scarsa luminosità. A f/2.0 invece, è possibile ad esempio scattare immagini con effetto “starbust”, ossia un effetto in cui le fonti di luce sembrano delle “stelle”.

Lo zoom periscopico, poi, è il primo ad utilizzare un sensore di 180 megapixel, che gli permetterà di ottenere risultati quasi sbalorditivi in particolari condizioni di luminosità. Ma andiamo con ordine.

Insomma, mettendo da parte i tecnicismi, la prima cosa evidente quando si scattano foto con l’Honor Magic6 Pro è la velocità effettiva della fotocamera, che lo rende uno degli smartphone più veloci che abbiamo mai avuto modo di provare.

Con la fotocamera principale le foto sono dettagliate, nitide, sono accompagnate da un’ottima messa a fuoco e seppure la saturazione potrebbe sembrare un po’ eccessiva per alcuni, in realtà non è niente di radicale ed i risultati ottenuti sono molto piacevoli alla vista.

La fotocamera ultra-wide ha un field of view piuttosto spinto di 122°, ma la buona notizia è che il fatto che tutte e tre i sensori siano molto risoluti, lascia molto spazio ai crop e a tutti i tipi di correzione. Ma la cosa importante è un’altra: la fotocamera ultra-grandangolare scatto foto qualitativamente alla pari di quella principale, in termini di dettaglio, tonalità e gestione della gamma dinamica. E, credetemi, in un periodo in cui il gap qualitativo tra le diverse ottiche di uno smartphone è sempre più marcato, avere fotocamere qualitativamente identiche è un plus non indifferente.

In notturna, poi, anche se il divario tra le diverse ottiche diventa più evidente, c’è un’ottima notizia. Chi conosce bene gli smartphone del brand, saprà che in linea generale tutti gli scatti notturni realizzati con questi dispositivi soffrivano di un’elaborazione software un po’ troppo marcata, che faceva perdere naturalezza alle immagini. Ebbene, con Honor Magic6 Pro le immagini molto più naturali in quanto a colori e dettagli, senza perdere però la tipica “brillantezza” alla quale ci ha abituato il brand: anche perché ora sono stati integrati tre stili fotografici (che si possono utilizzare sempre) con i quali gli utenti potranno scegliere la “lux” da dare ai propri scatti.

C’è poi un’altra novità e riguarda la Millisecond Falcon Capture che sì, è stata introdotta l’anno scorso, ma che in Honor Magic6 Pro si arricchisce. È possibile attivare lo scatto automatico al rilevamento del movimento (ed ora funziona molto bene), ma poi è anche possibile utilizzare questa modalità attivando lo sfondo sfocato, in modo da dare ai propri scatti un’effetto di profondità molto realistico

Buoni i video, che possono essere registrati in 4K a 60 fps in HDR con un’ottima stabilizzazione con tutte le fotocamere dello smartphone e che con l’effetto cinema ora possono essere registrati anche a 60 fps al patto che si scenda ai 1080p di risoluzione. A dirla tutta i video di Honor Magic6 Pro non sono proprio tra i migliori in circolazione, ed in questo S24 Ultra è un filino sopra in termini di grana e stabilizzazione: ad ogni modo la qualità è davvero alta, ma è proprio nei video che il nuovo top di Honor soffre un pochino la difformità qualitativa tra le varie ottiche, che diventa piuttosto evidente soprattutto in condizioni di bassa luminosità.

Buoni gli scatti con la fotocamera frontale, che ha un ottimo field of wiew e che ha un pro ed un contro: il pro, è che integra lo sblocco con il volto in 3D, il contro è che è in grado di registrare video in 4K massimo a 30 fps: era una limitazione che sottolineammo anche nella generazione precedente e che speravo il brand risolvesse con il suo nuovo top do gamma, ma così non è stato. Peccato.

Display

Molte novità anche per il display. Il pannello è un AMOLED LTPO 120 Hz Eye Confort con una risoluzione di 2800×1200 pixel che supporta la il 100% della gamma cromatica DCI-P3. In soldoni, è uno dei migliori display in circolazione. Punto.

I passi in avanti davvero tangibili rispetto al modello dell’anno scorso sono diversi. Innanzitutto ora il display di Honor Magic6 Pro è in grado di raggiungere una luminosità di picco di 5000 nits il che, nella pratica, porta ad un aumento della luminosità media nell’utilizzo di tutti i giorni: nei nostri test Honor Magic 5 Pro raggiunse 1252 nits, mentre Honor Magic6 Pro ha raggiunto i 1603 nits.

Cambia poi il vetro utilizzato per proteggere il display, che ora è un NanoCrystal Shield che, secondo il brand, migliora del 50% la resistenza rispetto la generazione precedente e garantisce un’assorbimento agli urti fino a 10 volte maggiore: il brand ci ha consigliato di testare la durabilità dello smartphone facendolo cadere su superfici in legno o in marmo da un’altezza massima di 2 metri, ma io non lo farò.

Migliorano anche tutte le tecnologie utili alla protezione degli occhi, un settore in cui il brand è sempre stato in prima linea. Il PWM ora è di ben 4320 Hz, c’è una funzione che attiva la visualizzazione Circadiana nella modalità notturna ed è stata integrata la modalità Natural Tone Display, che adatta dinamicamente la tonalità dei colori dello schermo in base all’ambiente circostante.

Va detto però che, a mio avviso, il display di Honor Magic6 Pro continua ad essere troppo curvo ai lati, e questa curvatura rende scomoda e poco precisa la digitazione, anche se si utilizza una tastiera più larga.

Comunque, tanto di cappello al lavoro fatto da Honor con il display di questo Magic6 Pro.

Hardware e prestazioni

In quando ad hardware va fatto un chiarimento, anche per riuscire ad interpretare perché, alla fine dei giochi, è davvero il rapporto qualità/prezzo la caratteristica più importane di Honor Magic6 Pro. Il nuovo smartphone del brand è animato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, a cui sono stati affiancati 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5x e 512 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0. Quindi capirete che in sostanza, a meno di 1000 euro, si avrà molta RAM, e il doppio dello spazio interno rispetto a quello disponibile nelle versioni base della stragrande maggioranza dei suoi competitor.

Ora, abbiamo imparato a conoscere questo Snap. 8 Gen 3 e sappiamo ormai con certezza che si tratta di un processore molto potente, ma che scalda e soffre di throttling. Ed è così anche con l’Honor Magic6 Pro, ma con una piccola differenza.

Come noterete dai risultati dei benchmark, Honor Magic6 Pro ha ottenuto risultati superiori persino di quelli del Galaxy S24 Ultra, e questo è possibile grazie all’ottimo lavoro di gestione delle temperature svolto dal brand.

Quindi sì, è pur vero che Honor Magic6 Pro scalda e soffre di thermal throttling ma, come noterete dai grafici degli stress test di AnTuTu e 3D Mark, riesce a gestire meglio la temperatura ed il calo delle prestazioni – tipico di questo fenomeno – avviene significativamente dopo più tempo.

L’audio in capsula è buono, così come la ricezione del segnale cellulare che è nei miei test è risultata addirittura migliore rispetto a tutti gli altri modelli del brand, che erano già tra i primi della classe.

È poi dotato di un blaster IR che lo rende un telecomando universale, l’audio stereofonico che è affidato a due speaker che, aimè, non sono simmetrici, ma una chicca hardware di cui nessuno ha parlato (se non Honor) è la particolare architettura dell’antenna del WiFi e del Bluetooth, che migliora le prestazioni delle connessioni senza fili e riduce sensibilmente la latenza.

Design

Da un punto di vista puramente estetico, Honor Magic6 Pro continuano la tradizione intrapresa con la generazione precedente. Il camera bump posteriore cambia leggermente forma ed è ora avvolto da un frame lucido con forme un po’ più squadrate mentre lo schermo anteriore continua ad essere Quad Curve, ossia curvo su tutti e quattro i lati.

Le colorazioni sono due, una nera e quella verde che abbiamo ricevuto in prova, e da un punto di vista ergonomico con i suoi 162x75x8.9 mm e 225 grammi di peso, è molto comodo da utilizzare. La versione in similpelle poi garantisce un grip molto alto ma, tutto sommato, le novità di design si fermano qui.

Il punch hole anteriore è stato spostato, e dal lato sinistro ora è posizionato al centro a mo’ di Isola Dinamica di iPhone, e continua ad essere uno smartphone certificato IP68: quest’anno però dispone della certificazione a 5 stelle SGS, che certifica ancora di più la resistenza del vetro alle cadute in diversi scenari.

Software

Honor Magic6 Pro arriva animato da Android 14, personalizzato dalla MagicOS 8.0. Un’interfaccia grafica che non è tra le mie preferite ma che sta migliorando tantissimo: e udite udite, ora si può accedere al centro di controllo con uno swipe verso il basso da qualsiasi zona della schermata principale.

Come sempre, è una GUI molto fluida e semplice da usare anche per le persone poco esperte, è ben personalizzabile, e quest’anno arriva con un pizzico di intelligenza artificiale in più e con la funzione Magic Capsule: purtroppo nel software del nostro sample questa funzione non è ancora attiva del tutto e quindi non abbiamo potuto testarla a fondo, ma il concetto è praticamente identico a quello dell’Isola Dinamica di Apple.

Migliora anche l’AI Privacy Call, che arriva alla terza versione e che in sostanza migliora ancora di più la gestione dinamica del volume in capsula rispetto all’ambiente in cui si trova.

Batteria e ricarica

La batteria di Honor Magic6 Pro è una gigantesca 5600 mAh, e se pensate che lo smartphone è diventato più pesante di soli 6 grammi rispetto alla generazione precedente, capirete il mezzo “miracolo” fatto dal brand. Magia che è stata possibile grazie alla nuova generazione di batterie al silicio-carbonio, che non solo ora garantiscono performance superiori alla generazione precedente, ma che subiscono meno gli effetti delle temperature estreme, sia calde che fredde.

Ha poi un nuovo chip di gestione energetica, chiamato Honor E1 che nei miei test ha ottenuto effetti più che tangibili: nel Battery Test di PC Mark, Honor Magic6 Pro ha sfiorato le 17 ore.

Insomma, nella vita di tutti i giorni e con un utilizzo piuttosto intenso sono riuscito ad arrivare senza alcun problema a due giorni di autonomia con un’unica carica e circa 9 ore di display attivo, facendo molte foto e video sono arrivato a fine giornata con circa il 30% di batteria rimanente. Insomma, fa strano dirlo ma una persona “normale” potrebbe arrivare senza problemi anche a 3 giorni di autonomia.

La ricarica cablata è a 80w, mentre quella wireless arriva ora a 66w: utilizzando il cavo, per una ricarica completa ci vorranno circa 40 minuti.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di Honor Magic6 Pro è di 1299,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete sfruttare il nostro coupon esclusivo (AGIZCHINAM6P) con il quale otterrete uno sconto di ben 300 euro attivo fino al 31 marzo 2024. Il che fa scendere la cifra a 999 euro: ed ora, ditemi uno smartphone che vi da tutte le caratteristiche dell’Honor Magic6 Pro a meno di 1000 euro.

Inoltre il dispositivo avrà la protezione schermo inclusa per 6 mesi, e aggiungendo €39,90 l’utente potrà scegliere tra:

Opzione 1: €39,90 Cover + Wired Charger 100W

Opzione 2: €39,90 Wireless Charger 100W

Opzione 3: €39,90 + €29,90 per entrambi i bundle precedenti.

Quindi no, Honor Magic6 Pro è uno smartphone che ha poco che delude e tanto che convince. Certo, non avrà proprio tutte le caratteristiche hardware che potremmo trovare in un S24 Ultra, come la scocca in titanio, ma gli manca davvero pochissimo: è estremamente potente, ha un display eccezionale, ottime fotocamere ed una batteria incredibilmente capiente.

L’interfaccia utente è ancora un po’ da migliorare per i miei gusti, ma Honor con Android 14 ha già fatto molti passi in avanti.



