Dove comprare Xiaomi 14 e 14 Pro, anche nella versione Titanium!

I primi smartphone con HyperOS sono arrivati (prima in Cina e poi anche in Italia): la casa di Lei Jun è pronta a mandare in pensione la MIUI e passare alla nuova interfaccia e a dare il via a questo cambio epocale ci pensano i nuovi top di gamma del brand. Avete già voglia di mettere le mani sugli ultimi flagship? Allora ecco dove comprare Xiaomi 14 e 14 Pro, quest’ultimo disponibile anche in versione Titanium (con scocca perimetrale in titanio).

Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Pro Titanium: dove comprare i nuovi top di gamma

Crediti: Xiaomi

I nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro non sono soltanto i primi telefoni con HyperOS, ma hanno anche un altro primato importate. Entrambi sono equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 3, ultimo chipset di punta targato Qualcomm, una soluzione che punta alle performance e all’AI generatica. Il modello base ha dimensioni più compatte, con uno schermo da 6,36″, mentre il fratello maggiore si spinge fino a 6,73″. Tra le tante novità troviamo il nuovo vetro proprietario Dragon Crystal Glass, utilizzato frontalmente e sul retro. Volete scoprire dove comprare Xiaomi 14 e 14 Pro? Allora non resta che continuare a leggere!

Amazon | Versione Global (ITALIA) – SOLO Xiaomi 14

GizTop | Versione China

Lo smartphone è dotato della HyperOS su base Android 14 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26. 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie Xiaomi 14.

