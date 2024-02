Xiaomi 14 e 14 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

È finalmente avvenuta la presentazione ufficiale di Xiaomi 14 e 14 Pro, i due nuovi capostipiti della fascia alta dell’azienda cinese di Lei Jun. Con il concludersi dell’anno, come da tradizione ormai da un po’ di tempo a questa parte, Xiaomi mostra al pubblico quella che è la sua nuova generazione di prodotti pensati per la fascia alta. In questa pagina trovate raccolte tutte le novità, fra immagini, specifiche, prezzi e disponibilità.

Tutte le novità dei nuovi top di gamma Xiaomi 14 e 14 Pro

Design e display

In termini di design, Xiaomi 14 e 14 Pro non si presentano così diversi rispetto ai modelli precedenti, con una scocca certificata IP68 che ha un modulo fotografico molto simile alla scorsa generazione. Il look di Xiaomi 14 rimane sostanzialmente invariato rispetto a Xiaomi 13, con uno schermo piatto incastonato in una scocca con bordi squadrati nelle quattro colorazioni Black, White, Rock Green in vetro anti-riflesso AG e Snow Mountain Pink in ecopelle. Misura 71,5 mm di diagonale per 8,2 mm di peso e 193 grammi di peso.

Lo schermo di Xiaomi 14 è un pannello punch-hole centrale TCL C8 da 6,36″ 1.5K (2.670 x 1.200 pixel) con densità di 460 PPI, tecnologia OLED LTPO con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. Xiaomi 14 Pro sfoggia invece un 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel) con densità di 522 PPI di tipo Micro Quad Curved, dotato quindi di curvature poco accentuate su tutti i lati.

Per proteggerlo, Xiaomi ha introdotto un nuovo vetro Dragon Crystal Glass, composto da centinaia di milioni di nanocristalli per una durezza pari a superiore al Gorilla Glass Victus 2 e al Huawei Kunlun 2nd Gen, più resistente del 20% alle cadute rispetto alla ceramica. È anche disponibile una Special Edition, che si differenzia dal 14 Pro standard per la presenza di una scocca in titanio.

A beneficio dell’impatto visivo, hanno entrambi cornici molto sottili: nel caso di Xiaomi 14, misurano 1,61 mm sopra e sui lati e 1,71 mm in basso, mentre sul Pro 1,8 e 2,08 mm. Inoltre, sono schermi con luminosità di 1.500 nits e di picco a ben 3.000 nits, DC Dimming fino a 2.160 Hz e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Specifiche tecniche

Il cuore di Xiaomi 14 e 14 Pro è lo Snapdragon 8 Gen 3, il SoC next-gen sviluppato da Qualcomm. Realizzato da TSCM con processo produttivo N4P a 4 nm, contiene una CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520), GPU Adreno 750 e memorie da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile, dando così addio al taglio da 128 GB.

Xiaomi 14 migliora nella ricarica rapida, che sale da 67W a 90W per una batteria da 4.610 mAh, mentre rimane a 120W per il modello Pro che ha una batteria da 4.880 mAh. Rimane anche la ricarica wireless (anche inversa) con potenza di 50W, e non manca un sistema di raffreddamento a camera di vapore dal design ad anello che garantisce prestazioni triplicate rispetto ai sistemi tradizionali.

Per la connettività troviamo supporto dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, motore di vibrazione X Axis migliorato del +27% e l’introduzione della porta USB-C 3.2 Gen 1 per il mirroring su schermi esterni via DisplayPort. Per la prima volta nella storia dell’azienda, la serie Xiaomi 14 segna l’addio alla MIUI in favore del nuovo HyperOS basato su Android 14.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Xiaomi 14 e 14 Pro si basa su una tripla sensoristica, che sul modello base è una 50+50+50 MP f/1.6-2.2-2.0 con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo 3.2x Samsung JN1 con OIS e le nuove lenti Leica Summilux asferiche 7P con rivestimento e filtro IR, per migliorare l’acquisizione di luce a favore di foto e video in notturna. Grazie a queste lenti, il nuovo Light Hunter 900, sensore personalizzato da 1/1.31″ con pixel da 1,2 µm (fino a 2,4 µm in Pixel Binning) ha una sensibilità alle luci migliorata del +180%.

Rispetto al Sony IMX989 da 1″-type dello Xiaomi 13 Pro, il nuovo sensore vanta un range dinamico 8 volte maggiore (13,5 EV rispetto a 10,5EV) e una riduzione del rumore migliore del 50%, pur avendo consumi energetici ridotti del -42%. Può inoltre fare affidamento a tecnologie e feature quali Dual ISO Fusion Max, otturatore Zero Shutter Lag, zoom nativo 2x, RAW 14 bit, video 8K, 10-bit LOG e autofocus Omni PDAF.

Per quanto riguarda Xiaomi 14 Pro, il sensore principale rimane lo stesso ma ha una più sofisticata apertura variabile f/1.42-4.0, che rispetto al 13 Ultra ha un meccanismo non a 2 step bensì a 1.042 step. Per entrambi, la fotocamera frontale è una OV32B da 32 MP, che registra non più in 1080p bensì in 4K.

Xiaomi 14 – Scheda tecnica

dimensioni di 152,8 x 71,5 x 8,20/8,28 mm per un peso di 193/188 grammi – cover in vetro o con Nano Skin

certificazione IP68

display TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5+ (2670 x 1200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit

C8 a da (2670 x 1200 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 4.610 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6- 2.2-2.0) con Light Hunter 900 (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti Leica Summilux asferiche 7P, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo 3.2x Samsung JN1

(f/1.6- 2.2-2.0) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti asferiche 7P, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, 3.2x Samsung JN1 selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

Xiaomi 14 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 161,4 x 75,3 x 8,49 mm per un peso di 223/230 grammi – cover in vetro o con scocca in titanio (Special Edition)

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit

a da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 4.880 mAh con ricarica da 120 e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (apertura variabile f/1.42-4.0 ) con Light Hunter 900 (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti Leica Summilux asferiche 7P, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo 3.2x Samsung JN1

(apertura variabile ) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti asferiche 7P, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, 3.2x Samsung JN1 selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

Prezzo e data d’uscita

Ecco i prezzi di vendita di Xiaomi 14 e 14 Pro in Cina:

Xiaomi 14 8/256 GB – 3.999 CNY (~ 518€ ) 12/512 GB – 4.299 CNY (~ 570€ ) 16/512 GB – 4.599 CNY (~ 569€ ) 16 GB/1 TB – 4.999 CNY (~ 662€ )

Xiaomi 14 Pro 12/256 GB – 4.999 CNY (~ 662€ ) 16/512 GB – 5.499 CNY (~ 711€ ) 16 GB/1 TB – 5.999 CNY (~ 776€ ) 16 GB/1 TB Special Edition – 6.499 CNY (~ 841€ )



Il nuovo Xiaomi 14 è stato presentato in versione Global al MWC 2024: il prezzo in Italia è di 999,9€ per la versione da 12/256 GB e di 1.099,9€ per quella da 12/512 GB.

