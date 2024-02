Xiaomi 14, 14 Ultra, Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 e Band 8 Pro ufficiali al MWC 2024

Fra i protagonisti del MWC 2024 di Barcellona c’è Xiaomi, che ha colto l’occasione per rinnovare il suo catalogo relativo al mercato Global, con novità per smartphone e wearable. La principale novità è ovviamente Xiaomi 14 Ultra, protagonista dell’evento cinese degli scorsi giorni, al fianco del già noto Xiaomi 14; in ambito indossabili, i nuovi gadget rispondono al nome di Xiaomi Watch 2, Watch S3 e Band 8 Pro, e c’è anche il nuovo tablet Pad 6S Pro.

Tante novità targate Xiaomi al MWC 2024, fra smartphone, smartwatch e smartband

Crediti: Xiaomi

A distanza di ben quattro mesi dalla sua presentazione in Cina, Xiaomi 14 fa così il suo debutto sul mercato occidentale. Lo fa con una scheda tecnica composta da scocca certificata IP68, schermo LTPO OLED da 6,36″ 1.5K a 1-120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus, SoC Snapdragon 8 Gen 3, batteria da 4.610 mAh con ricarica 90W e wireless a 50W, software Android 14 con HyperOS, connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza, USB-C 3.2, porta IR, speaker stereo, fotocamera da 50+50+50 MP f/1.6-2.2-2.0 con OIS, ultra-grandangolare, telemacro 3.2x con OIS e selfie camera da 32 MP f/2.0.

Crediti: Xiaomi

Niente da fare per Xiaomi 14 Pro, che rimane esclusiva del mercato cinese. Lo sostituisce Xiaomi 14 Ultra, che rispetto al modello standard vanta la Xiaomi Guardian Structure, con telaio in alluminio, pelle vegana e vetro protettivo Xiaomi Shield Glass. Ha poi uno schermo Micro Quad Curved di tipo LTPO OLED da 6,73″ WQHD+ a 1-120 Hz, batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless a 80W, comunicazione satellitare e una fotocamera da 50+50+50+50 MP con Sony LYT-900 da 1″ con apertura variabile f/1.63-4.0, due teleobiettivi 3.2x/5x e Xiaomi AISP che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorarne la qualità.

Nell’elenco di novità figura anche Xiaomi Pad 6S Pro, tablet dotato di schermo 12,4″ 3K a 144 Hz con aspect raio in 3:2, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 10.000 mAh con ricarica a 120W, sistema operativo HyperOS con funzioni di ecosistema Home Screen+, Cross-device Collaboration e Smart Hub tramite connettività NFC Tap to Share. C’è anche la nuova Xiaomi Focus Pen, stylus con 8.192 livelli di pressione, latenza di 5 ms e campionamento del tocco a 240 Hz.

CreditI: Xiaomi

Dopo aver recensito il modello Pro, viene presentato il nuovo Xiaomi Watch 2. Anch’esso basato su sistema operativo WearOS by Google, è uno smartwatch con quadrante circolare AMOLED da 1,43″ con Always-On Display e scocca da 46 mm nelle due colorazioni Nero e Argento con certificazione 5ATM. Si basa su Snapdragon W5+ Gen 1 come per il modello Pro, supporto Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, chiamate Bluetooth, oltre 150 modalità sportive e autonomia fino a 65 ore.

Crediti: Xiaomi

C’è anche un altro smartwatch per l’utenza occidentale, presentato anch’esso mesi fa. È Xiaomi Watch S3 con ghiera rotante, scocca in lega d’alluminio, schermo AMOLED da 1,43″ a 60 Hz e 600 nits di luminosità, certificazione 5ATM, GPS, oltre 150 modalità sportive con monitoraggio cardiaco ed SpO2, sonno e stress, chiamate Bluetooth, autonomia fino a 15 giorni e gesture per il controllo. Al contrario di Watch 2, qua WearOS è sostituito da HyperOS.

Infine è stata presentata Xiaomi Band 8 Pro, costituita da display AMOLED da 1,74″ a 60 Hz e 600 nits, protezione Gorilla Glass, Always-on Display, oltre 150 modalità sportive con cardiofrequenzimetro dual-channel e SpO2, monitoraggio stress, sonno e ciclo mestruale, GPS, NFC, Bluetooth 5.3, certificazione 5ATM, nuovo sistema di aggancio dei cinturini e autonomia fino a 14 giorni.

Prezzi e disponibilità

Ecco i prezzi di vendita in Italia dei nuovi prodotti Xiaomi:

Xiaomi 14 (dal 25 febbraio) 12/256 GB: 999,90€ 12/512 GB: 1.099,90€ Fino al 25 marzo in bundle con Xiaomi Watch 2 Pro ed extra-valutazione fino a 200€

(dal 25 febbraio) Xiaomi 14 Ultra (dal 19 marzo) 16/512 GB: 1.499,90€ Fino al 17 aprile in bundle con Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi 14 Ultra Photography Kit ed extra-valutazione fino a 200€

(dal 19 marzo) Xiaomi Pad 6S Pro 8/256 GB: 699,90€ 12/512 GB: 799,90€ In bundle con Xiaomi Focus Pen e cover

Xiaomi Watch 2 199,99€ , early bird a 179,99€ dal 25 febbraio al 3 marzo

Xiaomi Watch S3 149,99€

Xiaomi Band 8 Pro 79,99€



