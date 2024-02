Zepp OS 3.5 ufficiale con Zepp Flow, l’assistente vocale AI da polso | MWC 2024

Il MWC 2024 non è soltanto il palcoscenico perfetto per presentare nuovi prodotti hardware, ma anche le ultime novità in fatto di software. Zepp Health (brand conosciuto in patria come Huami e casa madre del marchio Amazfit) ha annunciato la nuova versione del suo sistema operativo per dispositivo indossabili. Zepp OS 3.5 debutta con la funzione Flow: gli smartwatch della compagnia sono i primi al mondo ad avere un’interfaccia utente linguistica completamente integrata ed alimentata da LLM AI.

Zepp OS 3.5 ufficiale al MWC 2024: tutte le novità di Zepp Flow, il nuovo assistente vocale con AI

Crediti: Amazfit

La grande novità del sistema operativo Zepp OS 3.5 è proprio Zepp Flow: si tratta di un assistente vocale basato su AI, il primo in questa categoria. Il nome “Flow” racchiude la natura fluida e intuitiva dell’interazione con l’utente e si ispira ai concetti di equilibrio e armonia. Proprio come il movimento senza sforzo dell’acqua o l’energia sperimentata in uno stato di “flusso”, Zepp Flow facilita una connessione veloce e senza interruzioni tra gli utenti e i loro dispositivi.

Come funziona Zepp Flow

Progettato per comprendere il linguaggio naturale, Zepp Flow elimina la necessità di comandi o parole chiave predefinite, consentendo agli utenti di esprimere liberamente le proprie intenzioni. Interpretando intuitivamente le richieste dell’utente, che si tratti di avviare un allenamento o di gestire le attività quotidiane, l’assistente AI Flow ottimizza l’esperienza dell’utente, rendendola più intuitiva e semplice. Il nuovo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale vanta diverse caratteristiche.

Conversazione naturale: A differenza degli assistenti vocali tradizionali, Flow consente agli utenti di esprimersi liberamente senza richiedere frasi di comando specifiche. Riconoscimento efficiente: l’assistente AI riconosce rapidamente e accuratamente il parlato dell’utente, garantendo un’interazione fluida e reattiva. Comprensione precisa: Gli utenti devono solo descrivere ciò che vogliono e Flow riconoscerà le loro intenzioni e fornirà la risposta più appropriata.

Di seguito trovate alcuni esempio di interazioni con l’assistente smart AI di Zepp.

Impostare un programma: “Programma una riunione per lunedì alle 9”.

“Programma una riunione per lunedì alle 9”. Rispondere alle notifiche: “Rispondi che sto arrivando”.

“Rispondi che sto arrivando”. Gestire il tempo: “Imposta un timer fra dieci minuti”.

“Imposta un timer fra dieci minuti”. Controllare il meteo: “Che tempo fa oggi pomeriggio?”.

“Che tempo fa oggi pomeriggio?”. Tenere traccia della forma fisica: “Qual è la mia frequenza cardiaca?”.

“Qual è la mia frequenza cardiaca?”. Tracciare lo stato di salute: “Quanto ho dormito stanotte?”.

“Quanto ho dormito stanotte?”. Partecipazione alle chat: “Suggerisci sulla chat una buona ricetta dietetica per la cena di stasera”.

“Suggerisci sulla chat una buona ricetta dietetica per la cena di stasera”. Impostare una System Mode: “Sto andando a dormire. Niente notifiche, per favore”.

Zepp OS 3.5 e Flow: disponibilità in Italia e smartwatch supportati

I nuovi Zepp OS 3.5 e Zepp Flow saranno supportati su Amazfit Balance negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Irlanda, tramite un aggiornamento del firmware il 26 febbraio. Gli utenti di Amazfit Balance in Francia, Italia, Germania, Spagna, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Svizzera, Andorra, Austria, Belgio e San Marino potranno passare a Zepp OS 3.5 il 1° maggio. Amazfit Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra riceveranno l’aggiornamento a rotazione, a partire dal 28 maggio fino all’11 giugno. L’Amazfit Active sarà aggiornato il 20 giugno.

