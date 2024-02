Honor Magic 6 Pro ufficiale al MWC 2024: bellissimo e potente, -300€ con Coupon Esclusivo

Dopo il lancio in Cina a gennaio, ecco che l’ultimo top di gamma di Honor arriva finalmente anche alle nostre latitudini. Honor Magic 6 Pro debutta in versione Global e ovviamente il palcoscenico perfetto non poteva che essere quello del MWC 2024. La fiera tech di Barcellona è uno dei momenti più importanti dell’anno e anche questa volta la compagnia cinese ne è uscita vincente, grazie ad un terminale in grado di unire potenza e eleganza, ancora una volta con un occhio alla fotocamera. Ecco tutte le novità del top di gamma, insieme al prezzo per l’Italia: grazie al nostro Coupon Esclusivo è possibile risparmiare ben 300€!

Honor Magic 6 Pro debutta al MWC 2024: tutto sul top di gamma del momento

Crediti: Honor

Il nuovo Honor Magic 6 Pro eredita in parte lo stile del predecessore: come Magic 5 Pro, ritroviamo ancora una volta un ampio modulo fotografico circolare, ma questa volta il comparto è impreziosito da una cornice squadrata. L’effetto finale è elegantissimo anche grazie alle due colorazioni disponibili: la versione Black presenta una scotta in vetro mentre quella Epi Green è in pelle vegana. Frontalmente trova spazio un display OLED con tecnologia LTPO (fino a 120 Hz), un pannello da 6,8″ con bordi Quad Curve ed un foro a pillola contenente una selfie camera ultra-wide da 50 MP ed un sensore ToF (per il riconoscimento del volto 3D). Lo schermo è dotato di certificazione Dolby Vision, luminosità HDR di picco fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz e certificazioni TÜV Rheinland (che indicano un alto grado di affidabilità contro l’affaticamento della vista). Il tutto è protetto dal vetro personalizzato Honor NanoCrystal Shield, soluzione a 5 stelle SGS per la sua elevata resistenza alle cadute. Il flagship è reso ancora più completo dalla certificazione IP68 (contro acqua e polvere).

Uno smartphone top di gamma di ultima generazione non può che essere mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, il chipset di punta per eccellenza. Dotato di un’architettura con Cortex-X4 a 3,3 GHz, un AI Engine dedicato all’intelligenza artificiale generativa e la potente GPU Adreno 750, il nuovo SoC si presenta come un elemento imprescindibile per ogni flagship. Inoltre sono presenti 12 GB di RAM e 512 GB di storage, per la massima fluidità in ogni occasione e per avere tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno. La batteria è un’unità proprietaria al Silicio-Carbonio di Seconda Generazione da 5.600 mAh, con ricarica rapida cablata da 80W, wireless da 66W ed un chip Honor E1 per la gestione energetica.

Una fotocamera d’eccezione

Crediti: Honor

Come avvenuto con il precedente top di gamma, anche Honor Magic 6 Pro presenta un comparto fotografico stellare, composto da fotocamere Honor Falcon. Il sensore principale Falcon Super Dynamic H9000 da 50 MP è dotato di diagramma regolabile (f/1.4-2.0) e stabilizzazione OIS, mentre il potente teleobiettivo a periscopio da 180 MP è in grado di restituire scatti mozzafiato con uno zoom ottico 2,5X e digitale fino a 100X. Il terzo sensore è un modulo ultra-wide da 50 MP per immagini panoramiche. Il comparto è arricchito dall’algoritmo Honor Falcon Capture, dedicato all’acquisizione delle immagini con il sensore di rilevamento del movimento AI Motion Sensing.

MagicOS 8.0

Oltre alla parte hardware, Honor ha rinnovato anche il software con MagicOS 8.0. La nuova incarnazione dell’interfaccia proprietaria del brand è basata su Android 14 e si ispira a uno dei grandi trend del momento, ossia l’AI. Il nuovo software si basa sul modello linguistico MagicLM (basato su 7 miliardi di parametri), soluzione proprietaria sviluppata in collaborazione con Qualcomm e progettata per integrarsi alla perfezione con le capacità dell’ultimo Snapdragon 8 Gen 3. Oltre alle nuove personalizzazioni per la schermata iniziale e alle performance migliorate, il sistema di Honor offre varie funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Tra questi abbiamo, ad esempio, Magic Portal: si tratta di una funzione che offre consigli contestuali, sfruttando la potenza dell’AI per comprendere i messaggi e i comportamenti degli utenti (per indirizzarli con precisione alle app di sistema e non solo).

Honor Magic 6 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,5 x 75,8 x 8,9 mm per un peso di 225/229 grammi

certificazione IP68

display OLED LTPO a 10 bit da 6,80″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit)

a da (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.600 mAh con ricarica da 80W e wireless da 66W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 180 + 50 MP (apertura variabile f/1.4-2.0 ) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(apertura variabile ) con OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 50 MP + sensore per la profondità 3D

+ sensore per la profondità 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.1, NFC, sensore IR

Android 14 sotto forma di MagicOS 8.0

Honor Magic 6 Pro – Prezzo e disponibilità in Italia: risparmia con questo Coupon Esclusivo

Crediti: Honor

Il nuovo top di gamma Honor Magic 6 Pro è stato presentato in versione Global in occasione del MWC 2024 ed è subito disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di 1.299,9€ per la sola configurazione da 12/512 GB. Grazie la nostro Coupon Esclusivo “AGIZCHINAM6P” (valido fino al 31 marzo) è possibile risparmiare la bellezza di 300€: in questo modo il prezzo finale scende a 999,9€! Il flagship viene proposto con la protezione schermo inclusa per 6 mesi mentre aggiungendo 39,9€ è possibile scegliere tra uno dei seguenti bundle:

Cover e caricatore cablato da 100W;

Caricatore wireless da 100W;

Cover, caricatore cablato e wireless da 100W (in questo caso a 69,8€)

