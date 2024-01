Honor presenta MagicOS 8.0: la UI diventa IUI, grazie all’intelligenza artificiale

Ormai è chiaro, il 2024 sarà l’anno dell’intelligenza artificiale, pertanto non stupisce che il nuovo aggiornamento Honor, cioè la MagicOS 8.0, l’abbia come principale novità. Nell’evento odierno tenutosi in Cina, il produttore ha presentato l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria che muoverà i suoi smartphone e tablet. Ma non chiamatela UI: per l’occasione, Honor ha adoperato il termine IUI, acronimo che sta per Intent-based User Interface.

MagicOS 8.0 si basa su Android 14 ma soprattutto su MagicLM, il modello linguistico proprietario di grandi dimensioni basato su 7 miliardi di parametri, sviluppato in collaborazione con Qualcomm per funzionare al meglio sull’ultimo Snapdragon 8 Gen 3. Honor la definisce un’interfaccia basata sugli intenti dell’utente perché utilizza l’AI per suggerire app e servizi in base all’utilizzo del dispositivo.

Una delle novità si chiama Magic Portal: facendo uno swipe laterale, si accede a questi consigli contestuali; per esempio, mentre si utilizza un’app per prenotare un posto, si può fare swipe per ottenere consigli su come raggiungere il posto in questione.

C’è il supporto multimodale, potendo utilizzare input con testo e immagini: quando si trova l’immagine di un vestito che si desidera acquistare, si può tenere premuto su di esso e trascinarlo lateralmente per cercarle nelle app di shopping; inoltre, se lo smartphone lo supporta, la IUI tiene conto anche di gesti e movimento degli occhi.

Fra le novità di MagicOS 8.0 ci sono nuove opzioni di personalizzazione per la schermata iniziale, una maggiore fluidità dell’interfaccia a fronte di un minore consumo delle risorse hardware, una funzione “scuoti per bloccare” per eliminare i pop-up e uno spazio parallelo per avere due istanze della stessa app.

Quali modelli si aggiorneranno a MagicOS 8.0

Il debutto di MagicOS 8.0 avverrà a bordo della serie Honor Magic 6. Ecco la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento, inizialmente in formato Open Beta:

Gennaio Honor Magic 5, Magic 5 Pro, Magic 5 Ultimate Honor Magic 4, Magic 4 Pro, Magic 4 Ultimate

Febbraio Honor Magic 3, Magic 3 Pro, Magic 3 Ultimate Honor Magic V2, Magic V2 Ultimate Honor Magic Vs, Vs 2, Vs 2 Ultimate Honor V Purse Honor 100, 100 Pro Honor 90 GT

Marzo Honor 90, 90 Pro Honor 80, 80 Pro, 80 Pro Flat, 80 GT

Aprile Honor 70, 70 Pro, 70 Pro+ Honor 60, 60 Pro Honor 50, 50 Pro

Maggio Honor X50, X50 Pro, X50 GT Honor X50i, X50i Plus Honor X40 GT



grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le