DJI FlyCart 30: il primo drone per le consegne di DJI prende il volo (a livello globale)

Arriva DJI FlyCart 30 (FC30), il primo drone cargo del brand, lanciato oggi per il mercato globale. Il nuovo arrivato è una soluzione pensata per le consegne, dotata di una grande capacità di carico e tante funzioni intelligenti. Ora le consegne, per il trasporto in montagna, quello offshore o il trasporto di soccorso ed emergenza, possono essere eseguite con maggiore efficienza e flessibilità grazie ad un prezioso alleato.

DJI FlyCart 30 (FC30) è il primo drone cargo del brand: tutte le novità

Crediti: DJI

Il nuovo drone DJI FlyCart 30 (FC30) adotta una configurazione coassiale a 4 assi, otto pale, multi-rotore con eliche in fibra di carbonio e può raggiungere una velocità di volo massima di 20 m/s. Nella configurazione a doppia batteria, può trasportare un carico utile di 30 kg‌ fino a 16 km‌‌.‌ Nella sua configurazione di emergenza a batteria singola, la capacità di carico utile aumenta a 40 kg‌ per una distanza operativa di 8 km. La trasmissione DJI O3 mantiene una connessione stabile tra il drone e i radiocomandi fino a 20 km‌ di distanza.‌ ‌La modalità Doppio Operatore consente di trasferire il controllo del drone tra due piloti in posizioni diverse con un solo clic.‌

FC30 massimizza le prestazioni e la sicurezza del prodotto in condizioni meteorologiche avverse e su terreni sconnessi. ‌Il drone ha una protezione IP55, può operare a temperature comprese tra -20° e 45°C (da -4° a 122°F) e può volare con venti fino a 12 m/s.‌‌‌ Le eliche standard sono ottimizzate per altitudini comprese tra 0 e 6.000 m e supportano un volo fino a 3.000 m con un carico utile di 30 kg.‌‌ Le batterie autoriscaldanti manterranno prestazioni ottimali anche a basse temperature.‌‌

Crediti: DJI

Le ridondanze integrate e le funzioni di sicurezza intelligenti di FC30 aiutano a garantire la sicurezza durante le operazioni.‌‌ Prima del decollo, valuterà la fattibilità delle rotte di volo in base alle condizioni ambientali e garantirà la sicurezza pre-decollo attraverso istruzioni audiovisive e ritardando l’avvio delle eliche. ‌‌Durante il volo, il doppio radar attivo Phased Array e i sistemi di visione binoculare consentono il rilevamento intelligente degli ostacoli multidirezionale in tutte le condizioni atmosferiche, di giorno e di notte. ‌Il ricevitore di segnale ADS-B integrato fornisce un avviso tempestivo della presenza di aerei con equipaggio nelle vicinanze. In caso di emergenza, un paracadute integrato si aprirà e farà atterrare il drone in modo stabile, proteggendo sia le persone che le proprietà

Crediti: DJI

FC30 si ripiega per garantire un facile trasporto su un veicolo di dimensioni standard.‌‌ In modalità Cargo, i carichi utili vengono posizionati in un vano da 70 litri‌ dotato di sensori di peso e baricentro per migliorare l’equilibrio e la sicurezza.‌ In modalità Verricello, i carichi utili vengono trasportati da una gru a verricello per la consegna in aree prive di comodi siti di atterraggio.‌‌ Il sistema a verricello include un cavo da 20 m che può ritrarsi manualmente o automaticamente a 0,8 m/s e può trasportare fino a 40 kg di peso.‌ La proiezione in RA aiuta il posizionamento delle merci indicando il punto di atterraggio previsto.‌ Durante il volo, FC30 può regolare in modo intelligente l’assetto di volo, riducendo automaticamente l’oscillazione del carico.

Al momento i prezzi internazionali (né la disponibilità effettiva) non sono ancora noti mentre in patria viene proposto a circa 17.000€ al cambio.

