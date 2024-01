ASUS ZenScreen Fold: il primo monitor pieghevole arriva al CES 2024

ASUS ci aveva già abituati alla sperimentazione dei display pieghevoli in ambito informatico con ZenBook 17 Fold, a cui adesso si affianca il nuovo ASUS ZenScreen Fold. E se la gamma “ZenBook” fa riferimento al mercato dei PC portatili, quella “ZenScreen” è di un’altra categoria, perché quello presentato al CES 2024 è a tutti gli effetti il primo monitor pieghevole OLED al mondo.

ASUS ZenScreen Fold debutta al CES 2024: il mondo dei display pieghevoli arriva nei monitor

Per la precisione si chiama ZenScreen Fold OLED MQ17QH: quello creato da ASUS è un monitor trasportabile in mobilità, quindi adatto per essere collegato a dispositivi di vario tipo: smartphone, tablet, PC, console e così via. Può essere utilizzato come schermo principale o secondario, a seconda dell’evenienza, ed è utile per la sua adattabilità di formato grazie alla sua natura pieghevole.

Grazie alla cerniera a goccia, ZenScreen Fold si lascia trasportare in giro senza troppi problemi, eliminando il gap che si può creare fra le due sezioni che da chiuse non coincidono perfettamente, come su alcuni smartphone pieghevoli di scorsa generazione, oltre a ridurre la grinza tipica di questi pannelli. Da chiuso ha uno spessore di 9,7 mm, per un peso complessivo di 1,17 kg, ed essendo un design infold si auto-protegge, anche se in confezione c’è anche una custodia in tessuro.

Può funzionare sia come un unico schermo da 17,3″ (2.560 x 1.920 pixel) che come due schermi da 12,5″ (1.920 x 1.080 pixel) affiancati l’uno all’altro. Utilizza la tecnologia OLED, pertanto offre copertura 100% nella gamma cromatica DCI-P3, tempo di risposta basso, alto contrasto e neri profondi con certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Può essere collegato ai dispositivi esterni sia tramite le due porte USB-C che via Mini HDMI, assieme all’ingresso mini-jack per le cuffie.

Per il momento, non abbiamo informazioni su prezzo e disponibilità di ASUS ZenScreen Fold.

