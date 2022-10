Il notebook pieghevole ASUS è ufficiale in Italia

Prima l'abbiamo visto al CES 2022, poi di nuovo a IFA 2022, ma questa volta è ufficiale: ASUS ZenBook 17 Fold OLED fa il suo debutto in Italia. E lo fa presentandosi come uno dei primi notebook pieghevoli della storia tecnologico, declinando quella tecnologia che stiamo imparando a conoscere in ambito smartphone. E se sui telefoni è ancora acceso il dibattito sull'effettiva funzionalità, sin da subito è palese che PC del genere si prestino maggiormente a integrare uno schermo pieghevole di questo tipo.

ASUS ZenBook 17 Fold OLED presentato in Italia: specifiche e prezzo

Partiamo dal protagonista di ASUS ZenBook 17 Fold OLED, ovvero lo display touch flessibile di tipo OLED che nella sua massima apertura misura 17,3″ per 2.560 x 1.920 pixel. Da un pannello in 4:3 si può scegliere di piegarlo ed ottenerne due più compatti da 12,5″ in 3:2 ciascuno, anche usandolo nella classica modalità “a tenda”; è possibile anche sfruttarlo in modalità Laptop con tastiera Bluetooth (in dotazione) a tutto schermo o con tastiera virtuale facendole occupare una porzione del display.

Per ciò che concerne la scheda tecnica, tutto si basa su una soluzione Intel Core i7-1250U di 12esima generazione, dotato di CPU deca-core fino a 4,7 GHz e GPU Intel Iris X, assieme a 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. La connettività include webcam 5 MP con infrarosso per lo sblocco Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction e cancellazione del rumore AI per le videochiamate, 2 porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E Dual Band e Bluetooth 5; non mancano ingresso mini-jack e quattro speaker stereo Harman Kardon con Dolby Atmos e tecnologia Smart Amp per ridurre la distorsione. Infine, dentro al telaio in lega di magnesio da 1,5 kg e resistenza MIL-STD810H c'è una batteria da 75 Wh.

ASUS ZenBook 17 Fold OLED è disponibile in Italia al prezzo di 3.299€ sullo store ufficiale e presso i negozi ASUS Gold.

