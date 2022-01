ASUS al CES 2022 vuole stupire con i nuovi ZenBook, ChromeBook e TUF Gaming

Dopo l'intrigante parata per i nuovi notebook gaming ROG, ASUS al CES 2022 ha portato anche i prodotti della sua gamma diretta. Infatti, sono stati presentati i nuovi ZenBook Fold 17 OLED, 14X OLED e 14 OLED, oltre al nuovo ChromeBook Flip CX5, l'ExpertBook B5, il display ProArt PA169CDV e i nuovi ASUS TUF Gaming F15, F17 e Dash F15, che promettono scintille sul mercato.

ASUS: tutti i prodotti presentati al CES 2022

ZenBook Fold 17 OLED, 14X OLED Space e 14 OLED

Si parte con la classe regina della gamma ASUS, con tre laptop pronti a stupire con le loro peculiarità. Come avrete intuito dai nomi, sono tutti dotati di un pannello OLED, ma ognuno con un pregio caratteristico. Si parte dal Fold 17, il primo notebook pieghevole da 17.3″, che si avvale di un display 2.5K 4:3 divisibile in due Full HD 3:2. Oltre a ciò, abbiamo anche una potente configurazione hardware con Intel Core i7 di 12a Generazione.

A questo fa seguito lo ZenBook 14X OLED Space Edition, dotato di un display da 14″ 2.8K, un design che richiama lo spazio e un mini display da 3.5″ esterno chiamato ZenVision per visualizzare le notifiche, oltre ovviamente ai chipset Intel Core di 12a. Infine, chiude il concreto ZenBook 14 OLED, con lo stesso pannello del modello X ma che punta ad un design più elegante, pur rimanendo potente alla stessa maniera.

ChromeBook Flip CX5 e ExpertBook B5

Arriviamo ora ad una serie di notebook molto più “accessibile” ma con dettagli non di poco conto. Infatti, abbiamo il ChromeBook Flip CX5, un convertibile con Chrome OS tra i più potente usciti fino ad ora, con display 16″ NanoEdge, chipset Intel Core di 12a Generazione e Wi-Fi 6E.

Per i professionisti sul campo invece, ExpertBook B5 può offrire un'esperienza davvero completa con chipset Intel Core i7 di 12a generazione, GPU Intel Iris Xe e fino a 48 GB RAM, oltre ad una struttura certificata MIL-STD-810G, sensore d'impronte e fotocamera a infrarossi. Questo modello è disponibile anche in versione Flip, quindi convertibile.

ASUS ProArt Display PA169CDV

Dalle macchine ai display portatile per i creativi con il nuovo ASUS ProArt PA169CDV, con risoluzione 4K con inclusa la tecnologia Wacom EMR che permette di utilizzare lo stylus ProArt Pen, utile per i disegnatori. PA169CDV è inoltre PANTONE Validated e Calman Verified, il che lo rende il primo monitor portatile con doppia certificazione. È pre-calibrato in fabbrica con un Delta E < 2 ed è caratterizzato da colori a 10-bit, 100% sRGB e 100% Rec.709 color gamut.

ASUS TUF Gaming F15, F17 e Dash F15

Chiudiamo la carrellata di nuovi prodotti ASUS al CES con la linea da gaming TUF, che si presenta con tre potenti modelli. Si parte dalla TUF F15 e F17, che differiscono semplicemente nel pannello, visto che uno è da 15.6″ e l'altro da 17.3″, disponibili in due varianti Full HD a 300 Hz e QHD a 165 Hz, per non farsi mancare nulla. Anche il comparto interno è di tutto rispetto, con il chip Intel Core i7-12700H con GPU RTX 3070 con GPT a 140W massimi. Presente per entrambi il MUX Switch prerogativa anche dei ROG. Infine, aggiornato anche il modello da gaming tra i più sottili sul mercato, il TUF Dash F15, sempre dotato di Intel Core i7-12650H, della RTX 3070, del MUX Switch ma in forme più contenute. Chicca di questo modello è la nuova RAM DDR5 a 4800 MHz.

ASUS CES 2022 – Disponibilità prodotti

Purtroppo non sono stati ancora resi noti i prezzi per l'Italia e l'Europa dei nuovi prodotti ASUS al CES 2022, ma nel corso dei mesi li vedremo via via sul mercato, pronti a competere al massimo.

