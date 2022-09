Lenovo e ASUS si sfidano a IFA 2022 a colpi di PC pieghevoli

L'evoluzione degli schermi pieghevoli si sta espandendo: non più soltanto smartphone, ma anche notebook pieghevoli come quelli targati Lenovo e ASUS. In occasione del palcoscenico mondiale qual è IFA 2022, i due celebri produttori informatici hanno svelato al pubblico le rispettive soluzioni quando si parla di computer dalla natura flessibile.

ASUS e Lenovo stupiscono tutti con i nuovi notebook pieghevoli

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2

Partiamo dalla nuova versione del Lenovo ThinkPad X1 Fold, la concretizzazione del primo modello mostrato nel 2020. Vittima di un Windows 10X mai arrivato e di soluzioni ibride Intel Lakefield poco performanti, il pieghevole Lenovo si rinnova in una veste priva di tali problematiche. A bordo della nuova generazione troviamo Windows 11 e processori Intel U9 12th Gen, probabilmente i7-1250U e i7-1260U, con TDP di 9W e CPU dual-P-core fino a 4,7 GHz e octa-E-core fino a 3,5 GHz, affiancata da GPU Intel Iris Xe a 950 MHz. Le memorie si spingono fino a un massimo di 32 GB LPDDR5 e 1 TB di SSD PICe Gen 4, mentre la batteria è da 48 Whr con ricarica 65W.

Lo schermo è ovviamente il vero protagonista, un'unità pieghevole che passa da 13,3″ a 16,3″ con risoluzione 2.560 x 2.024 pixel e luminosità fino a 600 nits; il rapporto di forma complessivo è in 4:3, mentre da piegato si passa a un 12″ in 3:2. Ad accompagnarlo c'è un'apposita tastiera Bluetooth con aggancio magnetico, TrackPoint, touchpad aptico e layout più grande, con cui usare il PC Lenovo in modalità orizzontale, verticale e da piegato. Via il rivestimento in pelle del precedente: al suo posto c'è un tessuto riciclato PET Woven, con un reparto I/O comprensivo di tre porte USB Type-C (due con supporto Thunderbolt 4) e uno slot SIM per sfruttare la connettività 5G. C'è anche una webcam da 5 MP con sensore IR per la scansione facciale con supporto Visual Sensing Controller per scansionare correttamente indipendentemente dall'orientamento del PC.

ASUS ZenBook 17 Fold OLED

ASUS ZenBook 17 Fold OLED l'abbiamo già conosciuto al CES 2022, ma adesso è pronto alla commercializzazione. Come anticipa il nome stesso, utilizza un pannello flessibile OLED per il suo schermo da 17,3″ con risoluzione 2.560 x 1.920 pixel. Anche qua, il rapporto di forma in 4:3 fa sì che da piegato si ottenga un display da 12,5″ in 3:2; in entrambi i casi, c'è una tastiera dedicata (anch'essa Bluetooth e magnetica) per poterlo utilizzare nelle varie modalità disponibili. La configurazione hardware prevede un chip Intel U9 12th Gen, cioè un i7-1250U affiancato da 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e una batteria da 75 Wh, in una scocca da 1,5 kg in legna di magnesio. Non mancano due porte USB Type-C Thunderbolt 4.

Prezzo e disponibilità

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 sarà disponibile a partire da novembre al prezzo di listino invariato di 2.999€; si sale con ASUS ZenBook 17 Fold OLED, il cui costo parte da 3.499$.

