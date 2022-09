iPhone 14 Pro: Apple potrebbe finalmente risolvere un fastidioso problema

Mancano pochi giorni al Far Out, il tanto atteso evento nel corso del quale Apple presenterà i nuovi iPhone 14. Non c'è da stupirsi, quindi, se in questi ultimi giorni i rumors si fanno sempre più insistenti. Le più recenti indiscrezioni hanno a che fare con nuovo – presunto – asset del display, e più nello specifico con gli indicatori della privacy.

Con iPhone 14 Pro potrebbe essere più semplice capire quali app stanno accedendo alla fotocamera e al microfono

Se non avete mai avuto un iPhone, o comunque non di recente, forse potreste non sapere che una delle principali novità di iOS 14 è stata l'introduzione degli indicatori della privacy, grazie ai quali capire quando applicazioni e servizi presenti sullo smartphone stanno utilizzando il microfono o la fotocamera. Questi indicatori sono posizionati nella barra di stato dell'iPhone e si illuminano di colore verde quando la fotocamera è in funzione, o di colore arancione quando è il microfono ad essere utilizzato. Il problema con la soluzione attuale è che, se un'app sta utilizzando al contempo fotocamera e microfono, gli indicatori non si illuminano entrambi: il LED si colora prima di arancione e poi di verde.

Ora, una delle novità più discusse dei prossimi iPhone 14 Pro è il display. Stando alle indiscrezioni, infatti, Apple avrebbe deciso di sostituire l'iconico notch con un asset composto da foro e un secondo ritaglio a forma di pillola, intervallati da uno spazio nero. Questo spazio nero potrebbe risolvere proprio il problema di cui abbiamo parlato poco sopra. Il colosso di Cupertino, infatti, potrebbe utilizzare tale spazio per riposizionare gli indicatori della privacy che potranno illuminarsi contemporaneamente quando sia il microfono che la fotocamera sono in uso. Inoltre, secondo i rumors, cliccando sugli indicatori gli utenti potranno accedere all'elenco delle app che stanno utilizzando la fotocamera o il microfono.

Sarà proprio così? Manca davvero poco per scoprirlo!

