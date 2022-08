Sta arrivando il boom dei pieghevoli, ma non per tutti

Chi si ricorda quando Samsung mostrava al CES 2013 il suo primo concept di smartphone pieghevoli? Abbiamo dovuto attendere sei anni da allora, ma alla fine questo nuovo form factor è arrivato e sta sempre più spopolando. Come tutte le nuove tecnologie, le prime iterazioni erano tutto fuorché perfette, ma i modelli odierni stanno convincendo milioni di consumatori.

Vendite quasi raddoppiate per i pieghevoli nel 2022, ecco chi ne sta vendendo di più

Lo confermano i dati degli analisti di Countepoint Research: se nello scorso anno si sono venduti circa 9 milioni di smartphone pieghevoli nel mondo, nel 2022 la cifra è destinata ad aumentare a 16 milioni. Le previsioni stimano un aumento del +73% rispetto al 2021, ma non finisce qui, perché per il 2023 le stime parlano di ben 26 milioni, un ulteriore aumento del +60%.

Ma chi è che sta andando meglio nel crescente settore degli smartphone pieghevoli? Secondo le vendite della prima metà del 2022, è ancora Samsung ad avere la quota maggioritaria su scala globale. Di tutti i pieghevoli spediti negli scorsi mesi, è Galaxy Z Flip 3 il più apprezzato, rappresentando oltre il 50% delle vendite complessive, mentre Z Flip 3 si attesta sul 20%. Grazie a questi risultati, l'azienda sud-coreana siede oggi al 62% del mercato mondiale, seguita in quota minoritaria da Huawei (16%), OPPO (3%) e il restante 18% spartito fra le varie Honor, Xiaomi, vivo e Motorola.

E nonostante Huawei P50 Pocket abbia registrato buoni numeri di vendita, è previsto che l'odierno lancio di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 farà aumentare le quote di Samsung. Sempre secondo Counterpoint, le previsione la stimano all'80% nella seconda metà del 2022, grazie proprio ai nuovi modelli di pieghevole. Anche perché tutte le varie compagnie cinesi non stanno azzardando nel proporre i propri pieghevoli fuori dalla Cina. A brevissimo verrà lanciato il nuovo Xiaomi MIX Fold 2 ma sarà esclusiva cinese e lo stesso potremmo dire per Moto RAZR 2022, che al contrario dei modelli passati pare non sarà proposto in occidente.

