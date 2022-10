Cercare una mail o un messaggio sarà più semplice con queste novità per Gmail e Google Chat

Google sta per aggiornare Gmail e Chat, introducendo delle nuove funzionalità che miglioreranno il processo di ricerca di una mail o di un messaggio sulle app. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le novità in arrivo su Gmail e Google Chat

Una prima novità in arrivo su Gmail rende molto più semplice cercare delle e-mail ricevute. Il servizio di posta elettronica di casa Google offre già la possibilità di cercare una mail utilizzando un'apposita barra di ricerca. Con la nuova funzionalità, sarà possibile effettuare una ricerca anche all'interno di etichette specifiche. Ad esempio, se si ha una cartella specifica per le e-mail di lavoro e sappiamo che la mail che stiamo cercando rientra in questa categoria, è possibile eseguire una ricerca solo all'interno di quella etichetta ed evitare quindi le altre e-mail.

La seconda novità riguarda ancora una volta la ricerca delle e-mail. Al momento, se si cerca una mail per la quale Gmail non riesce a fornire alcun risultato che combaci con le parole chiave inserite, il programma mostra il messaggio “Nessuna mail corrisponde alla tua ricerca”. In seguito all'aggiornamento, Gmail ottimizzerà il processo restituendo risultati di ricerca correlati, ovvero con parole chiave simili a quelle digitate.

Infine, un'ultima novità riguarda Google Chat e consiste nella stessa funzionalità che abbiamo appena visto per Gmail, ma ovviamente sarà adattata al servizio di messaggistica di Big G. Quando cercheremo un messaggio su Google Chat, dunque, l'app ci offrirà suggerimenti di ricerca che possono aiutarci ad individuare quel messaggio pur non avendo inserito le parole chiave esatte.

Tutte queste funzionalità arriveranno sulle app coinvolte nelle prossime settimane.

