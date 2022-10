Quasi 700€ di sconto sulla bici HIMO C26MAX: batteria da 48V e potenza di 250W

Nelle città italiane ci stiamo abituando sempre più a vedere in giro bici elettriche che favoriscono l'ecosistema green e non inquinano. Oggi vi proponiamo in super sconto di quasi 700€ la C26MAX di HIMO, brand specializzato nella mobilità elettrica.

HIMO C26MAX: super sconto per la bici elettrica con batteria da 48V e 10 Ah

HIMO C26MAX è dotata di una batteria da 48V e 10 Ah, che aggiunta al motore da 250W garantisce una velocità massima di 25 Km/h ed un'autonomia di 80 Km. Ideale quindi per i tragitti medio-brevi come possono esserlo quelli tra casa e lavoro.

Questa e-bike offre una struttura in lega di alluminio con cerchi da 26″, per un peso complessivo di 25 Kg. Il modello C26MAX è disponibile in due diverse colorazioni: grigio e nero, entrambe con rifiniture dorate.

La bici elettrica HIMO C26MAX è disponibile al prezzo di 1173€ su Banggood, dopo aver riscattato il coupon -8% tramite questo link ed aver sfruttato la promozione nel nostro box coupon. La spedizione avviene dall'Europa ed è gratuita.

