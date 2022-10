La Samsung Week ha inizio: sconti su smartphone, tablet e tanti altri prodotti!

È in corso la Samsung Week, una settimana ricca di offerte e promozioni su tanti prodotti a marchio Samsung! Sono tanti i dispositivi in offerta, tra smartphone, smartwatch, tablet, laptop, TV ed elettrodomestici, il cui prezzo potrà essere ulteriormente ridotto grazie ad un codice sconto che troverete in questo articolo. Scopriamo insieme i dettagli!

La Samsung Week porta sconti e promozioni su tanti prodotti del brand

A partire da oggi e fino al prossimo 1 Novembre, potrete acquistare una marea di prodotti Samsung in offerta ad un prezzo scontato. È appena iniziata la Samsung Week: sette giorni di offerte e promozioni su molti articoli del brand tra smartphone, smartwatch, tablet, laptop e TV.

Uno degli articoli in promozione è Samsung Galaxy S22 Ultra, il quale non solo può essere acquistato ad un prezzo ridotto di 270€, ma chiunque acquisterà lo smartphone top di gamma riceverà in regalo un Samsung Galaxy Watch 4. Allo stesso modo, chi acquisterà un Samsung Galaxy Z Flip 4 in offerta, riceverà in omaggio un Galaxy Watch 5.

Gli sconti continuano sul sito Samsung e coinvolgono tutte le categorie, con ulteriori smartphone, indossabili, tablet, elettrodomestici, televisori e altri dispositivi del produttore coreano che potranno essere acquistati ad un prezzo ridotto.

In aggiunta a tutto ciò, applicando il codice sconto TOPWEEK otterrete uno sconto extra fino al 20% su Informatica, TV ed Elettrodomestici. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La consegna al piano è gratuita ed è disponibile il pagamento in 3 rate o con Finanziamento a Tasso Zero.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Samsung (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il