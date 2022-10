Solana Saga è il successore non ufficiale di Essential Phone: specifiche e prezzo

Essential Phone è stato uno smartphone sopra le righe, capace di incuriosire non poco. Parliamo di un terminale modulare, realizzato da Andy Rubin (“creatore” di Android) ed unico nel suo genere (eccovi la nostra recensione). Purtroppo il dispositivo è stato il primo ed unico telefono del brand, dato che Essential ha cessato di esistere. E ora dal team dietro questo particolare dispositivo è nata una nuova creatura, Solana Saga: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità!

Solana Saga: è lui lo smartphone erede di Essential Phone

Design e display

Inizialmente il dispositivo doveva arriva sul mercato come OSOM OV1, ma a giugno le cose sono cambiate. Un nuovo nome ed un chipset ancora più potente rispetto ai piani iniziali: Solana Saga è in tutto e per tutto il successore spirituale di Essential Phone, nato dallo stesso team e pensato con lo sguardo al futuro (tra sicurezza, NFT e cryptovalute).

Lo smartphone misura 164 x 75.3 x 8.4 mm per un peso di 247 grammi ed adotta uno schermo AMOLED da 6.67″ con punch hole, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) ed un refresh rate a 120 Hz.

Il lettore d'impronte digitali è posizionato sul retro della scocca; questa è realizzata in ceramica, con una struttura in acciaio inossidabile e dettagli in titanio. Il corpo è certificato IP68.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche iniziali vedevano protagonista lo Snapdragon 8 Gen 1, tuttavia le cose sono cambiate in corso d'opera. Solana Saga è equipaggiato con il più recente Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage (espandibile tramite microSD).

L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.110 mAh ma non viene fatta menzione della potenza di ricarica (ma è presente quella wireless Qi). Lato software abbiamo Android 13 (con Play Store e servizi Google) mentre il resto delle caratteristiche prevede il supporto Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ed NFC. Tramite Seed Vault è possibile ospitare e tenere al sicuro le varie chiavi dei wallet per criptovalute.

Il comparto fotografico comprende una dual camera da 50 + 12 MP con stabilizzazione OIS ed ultra-wide, mentre frontalmente trova spazio una selfie camera grandangolare da 16 MP.

Solana Saga – Prezzo e uscita

Il nuovo Solana Saga sarà disponibile in Europa, USA, Canada e Regno Unito ed è già in preordine sul sito ufficiale, con spedizione a partire da inizio 2023. Il prezzo è di 1.000$, con un preorder di 100$: i primi 10.000 utenti riceveranno una collezione NFT in edizione limitata.

