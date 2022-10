Xiaomi 12S Ultra, stop alla produzione: si guarda già avanti

Il fine 2022, per Xiaomi, sarà effettivamente abbastanza movimentato, dato che è in procinto di lanciare i modelli che rappresenteranno il principio del nuovo anno commerciale e non solo. Per far questo, il brand ha deciso lo stop alla produzione di Xiaomi 12S Ultra ed il motivo è proprio la produzione dei nuovi top gamma.

Xiaomi 12S Ultra: lo stop alla produzione per agevolare il lancio della serie 13

A parlare della situazione del 12S Ultra è la leaker Assen che, da esperta di forniture e mercato smartphone, ci spiega come Xiaomi si stia muovendo in merito. Infatti, ella ci spiega come il brand ha voluto sospendere la produzione del modello top dell'ultima serie di flagship, che ben ci ha impressionato, nella recensione, a livello fotografico e che rappresenta la massima espressione, per ora, della partnership tra Xiaomi e Leica.

Ma perché è già terminata? L'obiettivo, a quanto pare, sarebbe l'agevolare l'inizio della produzione della serie Xiaomi 13, che pare sia pronta per dicembre 2022. Nello specifico, ha sospeso gli ordini relativi alle componenti per 12S Ultra, al fine di favorire l'arrivo dei modelli con Snapdragon 8 Gen 2, quindi rispettivamente 13 e 13 Pro e più in là Xiaomi 13 Ultra.

E, proprio per questo, invita gli utenti (prettamente cinesi) ad acquistare il modello in questione prima che poi diventi irreperibile. Un periodo che possiamo definire effettivamente breve per uno smartphone che si è comunque imposto come punto di riferimento per i cameraphone e che ha aperto l'era delle fotocamere da 1″ sul mercato di massa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il