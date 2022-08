Xiaomi 13 Ultra Global si farà: parola di Lei Jun

È quasi paradossale che la bontà tecnica di Xiaomi 12S Ultra abbia provocato una polemica sui social e fra gli addetti ai lavori. L'abbiamo detto nella nostra recensione: è uno dei migliori top di gamma in assoluto in circolazione, ma la sua scarsa diffusione sul mercato è diventata frustrante per molti. Certo, è uno smartphone che si posiziona nella fascia ultra-premium oltre i 1.000€ e Xiaomi, così come tutti i brand cinesi, faticano a imporsi in un segmento di mercato occupato perlopiù da Apple e Samsung. Ma è anche vero che Huawei era riuscita a farsi un nome nel mercato premium europeo, creando prodotti prestigiosi e spingendo nel marketing (per quanto fosse la fascia medio/bassa a spingere le sue vendite).

Lei Jun risponde alle polemiche su Xiaomi 12S Ultra e la sua assenza sul mercato Global

Tanto è il desiderio che Xiaomi 12S Ultra esca dai confini cinesi e debutti anche in India ed Europa che non sono mancati rumors sulla presunta variante Global. Rumors che si sono però spenti subito, dato che lo stesso Lei Jun ha ribadito che lo smartphone rimarrà un'esclusiva per la madrepatria. Il top di gamma dotato di fotocamera Leica da 1″ non si farà qua da noi, ma il co-fondatore Xiaomi ha risposto alle polemiche sui social affermando che il suo successore sarà anche Global.

The next iteration of Ultra will be available in our global markets! https://t.co/TgdDWq8724 — leijun (@leijun) August 27, 2022

Quello di cui parla Lei Jun è “la prossima iterazione Ultra“, senza ovviamente rivelarci così presto quale sarà il suo effettivo nome. Banalmente potrebbe trattarsi di Xiaomi 13S Ultra, ma è altrettanto possibile che il suo successore possa trattarsi dello Xiaomi 13 Ultra; nel 2022 abbiamo avuto Xiaomi 12 e 12 Pro e il modello Ultra si è spostato nella linea S, ma negli anni precedenti avevamo avuto Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 10 Ultra, perciò è possibile che nel 2023 si ritorni alla denominazione precedente. Nomi a parte, ciò che importa è che con “successore” si intende un top di gamma con tutti i crismi così com'è Xiaomi 12S Ultra, e francamente non vediamo l'ora.

