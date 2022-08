Xiaomi 12S Ultra anche Global? Facciamo chiarezza

Di tutti gli smartphone di questo 2022, Xiaomi 12S Ultra è il più intrigante, molti vorrebbero averlo fra le mani e saggiare la bontà della sua fotocamera. Certo, se ci seguite sapete bene che è comunque possibile acquistarlo in Italia, ma non in via ufficiale e soltanto ricorrendo all'importazione. E ciò comporta tutta una serie di limitazioni, dall'assenza di un software europeo (anche se c'è la Xiaomi.eu) all'impossibilità di usufruire della garanzia ufficiale. Anche perché è stata la stessa Xiaomi a confermare che 12S Ultra rimarrà un'esclusiva della Cina: ma allora perché ne stiamo parlando?

Si vocifera che Xiaomi 12S Ultra non sia esclusiva della Cina: ma quali sono le prove?

Tutto parte qualche ora fa, quando il leaker Mukul Sharma afferma che Xiaomi 12S Ultra potrebbe uscire dalla Cina e diventare disponibile anche sul mercato Global. Un leak laconico e che non è accompagnato né da screenshot né da informazioni che ci aiutino a capire quali siano le prove a sostegno di tale affermazione.

So the Xiaomi 12S Ultra could be coming to the global market after all. — Mukul Sharma (@stufflistings) August 18, 2022

Con l'aiuto del lavoro dell'insider Kacper Skrzypek possiamo fare un riepilogo della situazione attorno a Xiaomi 12S Ultra. In Cina è stato certificato con la sigla 2203121C, dove la “C” sta per China“; tempo addietro è comparsa in rete la presunta esistenza della sigla 2203121G, dove la “G” starebbe invece per “Global“. Tuttavia, questa sigla veniva ricollegata a quello Xiaomi MIX 5 che si vociferava avrebbe presto il posto di Xiaomi 12 Ultra, ma col senno di poi sappiamo come sia realmente andata. Come spifferato da altri leaker, Xiaomi avrebbe preferito rimandare il nuovo capitolo della serie MIX, che da qualche anno non ha più cadenza annuale, e concentrarsi su MIX Fold 2 e – appunto – 12S Ultra.

Fatto sta che di questo Xiaomi 2203121G non c'è alcuna traccia, né nel database degli enti certificativi occidentali EEC e FCC né in quello indiano BIS. Anche provando a cercare nel database del sistema OTA della MIUI non c'è nessuna ROM thor_pre_global (la MIUI Beta necessaria per il beta testing interno di Android) o thor_eea_global. È stata sì individuata una ROM thor_global, ma questo tipo di ROM sarebbe sempre presente per tutti gli smartphone Xiaomi, anche quelli esclusivi della Cina; tuttavia, anche questa ROM non è stata trovata nel database OTA di Xiaomi, pertanto non può essere considerata come prova.

Evidentemente le parole ufficiali di Lei Jun non sono bastate a calmare le dita roventi dei leaker, a volte purtroppo schiavi dell'hype e di click anziché dell'attendibilità e chiarezza delle fonti. Come sempre, l'invito è diffidare da chi riporta leak e rumors fini a sé stessi, senza alcun dettaglio che li supporti.

