Fitbit: nuovo smartwatch con Wear OS 3 in arrivo? Ecco tutti gli indizi!

Fitbit avrebbe dovuto rilasciare un nuovo smartwatch con Wear OS 3 nel corso di quest'anno. Quel momento non è ancora arrivato, ma alcuni indizi trapelati di recente sul Web lasciano intendere che il lancio del prossimo indossabile non sia poi così lontano. Parliamone nel dettaglio in questo articolo!

Il prossimo smartwatch Fitbit somiglierà a Versa 3? Ecco gli indizi

Il lancio di un nuovo Fitbit con Wear OS 3 potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Dallo smontaggio dell'APK della versione 22.32.12 dell'app Beta di Google Play Services effettuato dal team di XDA-Developers, infatti, sono emerse delle stringhe di codice che menzionano il nuovo smartwatch, facendone trapelare alcune caratteristiche.

Anzitutto, l'APK include due drawable che sembrano mostrare parte dell'aspetto del prossimo indossabile Fitbit. Queste mostrano uno smartwatch dal display quadrato e con angoli arrotondati, uno stile molto simile a quello di Fitbit Versa 3, e sono accompagnate da una serie di illustrazioni relative alla possibilità di effettuare pagamenti con Google Pay. Una funzionalità, questa, che viene esplicitamente menzionata all'interno del codice.

Tuttavia, dal momento in cui si tratta di semplici illustrazioni volte a mettere in evidenza il supporto a Google Pay offerto dal nuovo dispositivo Fitbit, queste immagini potrebbero non offrire una rappresentazione accurata dello smartwatch stesso. Dall'altra parte, Fitbit non ha ancora comunicato nulla sul lancio del suo prossimo indossabile con Wear OS, ma tra le ipotesi più quotate c'è anche quella di un debutto con Google Pixel Watch, previsto in autunno. Sarà proprio così?

