BlitzWolf BW-FPE2: buona musica, comodità e stile ad un prezzo piccolo

Quando acquistiamo delle cuffie, che siano cablate o TWS, non cerchiamo solo una buona qualità audio ma anche una certa comodità. Ed è ciò che tenta portare agli utenti BlitzWolf con le nuove cuffie TWS BW-FPE2, che si contornano di ottime specifiche pur mantenendo un prezzo piccolo, specie in offerta.

BlitzWolf BW-FPE2: come risparmiare sulle nuove cuffie TWS in offerta

Le nuove cuffie BlitzWolf trovano un design tanto bello quanto comodo, in quanto sono compatte e con conformazione semi in-ear. Ciò che però le rende interessanti è il fatto che la parte esterna del padiglione va a coprire un po' tutta la zona, al fine di avere una migliore resa in termini di ascolto.

Passando alla parte tecnica, abbiamo driver dinamici da 13.6 mm, che insieme al codec audio AAC, grazie al Bluetooth 5.0, restituiscono un suono di ottimo livello, risultando compatibile all'audio fino a 16-bit/48 kHz. Non manca poi una buona dotazione per l'autonomia, visto che abbiamo una durata fino a 3.5 ore con i soli auricolari e fino a 20 ore grazie alla batteria del case. Infine, per chi ama ascoltare musica mentre fa sport, non manca la certificazione IPX4, oltre alle comode feature smart tramite i controlli touch.

Per chi volesse acquistare le cuffie TWS BlitzWolf BW-FPE2, può farlo tramite lo store Banggood, ma vi consigliamo di metterle nel carrello e aspettare il 22 agosto 2022. Infatti, acquistandole in quella data e fino al 28 agosto 2022, potete ottenerle ad un prezzo davvero molto interessante. Vi lasciamo il link qui sotto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il