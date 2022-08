Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra diventano europei con la Xiaomi.eu | Download

Purtroppo Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra non arriveranno ufficialmente in Europa (ma sono comunque acquistabili), ma non disperate: è arrivata la Xiaomi.eu. Il team di sviluppo ha ufficialmente reso disponibile la tanto apprezzata ROM europea per il trittico di top di gamma che compone la famiglia 12S. Un'ottima notizia per chi era interessato a possedere uno dei tre modelli in questione ma era preoccupato dalla presenza della sola ROM cinese.

La Xiaomi.eu arriva su Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S UItra: come scaricarla

Sia Xiaomi 12S che 12S Pro e 12S Ultra hanno soltanto la MIUI 13 China, ed essendo modelli destinati unicamente al mercato cinese non vedremo né la MIUI 13 Global né tantomeno quella EEA. Ma è in casi come questi che il lavoro del team Xiaomi.eu si rivela particolarmente utile, in quanto permette di avere un'esperienza più “occidentale” anche con smartphone che di occidentale non hanno praticamente nulla. A partire dall'installazione dei servizi Google, delle Gapps e soprattutto dell'inserimento della lingua italiana, oltre all'eliminazione di app e servizi inutili fuori dalla Cina.

Scarica Xiaomi.eu per Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra

Come installare la Xiaomi.eu su Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra

Nonostante sia un porting diretto della MIUI 13 China, la Xiaomi.eu non è una ROM ufficiale bensì una custom ROM. Di conseguenza, per poterla installare è necessario aver effettuato lo sblocco del bootloader e flasharla tramite modalità Fastboot; inoltre, questo tipo di procedura comporta la cancellazione di tutti i file in memoria, pertanto fate un backup se voleste conservarli.

Dopo aver scaricato il file ZIP della ROM, fate click destro sul file, cliccate su “Proprietà” e nella sezione “Sicurezza” cliccate su “Sblocca“.

Riavviate lo smartphone in modalità Fastboot e collegatelo al PC tramite cavo USB; a questo punto, estraete il file ZIP sul PC ed eseguite il file “/windows_fastboot_first_install_with_data_format.bat” che trovate all'interno della cartella estratta. Se foste su Linux, il file si chiama “/linux_fastboot_first_install_with_data_format.sh“, mentre su Apple “/macos_fastboot_first_install_with_data_format.sh“.

A questo punto, trattandosi di una custom ROM in formato Fastboot, dovrete installare manualmente gli aggiornamenti successivi. Per farlo, dovrete scaricarli dal link qua sopra, dove troverete ogni settimana gli ultimi update disponibili. Una volta scaricato, la procedura è quasi la stessa: collegate al PC lo smartphone in modalità Fastboot, estraete la cartella dal file ZIP ma questa volta avviate il file “windows_fastboot_update_rom.bat“, su Linux “/linux_fastboot_update_rom.sh” e su Apple “/macos_fastboot_update_rom.sh“.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il