Mai più senza batteria con il nuovo super powerbank di Xiaomi, economico ma potente

Xiaomi ha appena lanciato un nuovo powerbank super economico ma estremamente funzionale. Si chiama Xiaomi Power Bank 20.000 mAh 22.5W e, come si potrebbe facilmente intuire, offre una capacità di 20.000 mAh che permette di ricaricare più volte lo smartphone o più dispositivi contemporaneamente.

Con il nuovo powerbank Xiaomi potete ricaricare più dispositivi contemporaneamente, anche la Switch!

Xiaomi Power Bank 20.000 mAh 22.5W presenta un corpo solido e compatto, di colore bianco opaco e con una finitura satinata, realizzato in materiale anti-scivolo e resistente ai graffi. Il dispositivo offre due porte USB-A, una USB-C e una porta micro USB.

Ciascuna di queste porte supporta la ricarica a 22.5 W, mentre il powerbank permette di ricaricare fino a tre diversi dispositivi contemporaneamente. A tal proposito, Xiaomi afferma che la batteria di un iPhone 13 può caricarsi del 58% in 30 minuti. Tuttavia, quando Xiaomi Power Bank 20.000 mAh 22.5W viene utilizzato per ricaricare più dispositivi contemporaneamente, la potenza di ricarica verrà leggermente ridotta (18 W).

Oltre ciò, il powerbank dispone anche di una speciale modalità di ricarica a bassa corrente che permette di ricaricare in due ore quei dispositivi che non richiedono un'elevata potenza di ricarica, come uno smartwatch, una fitness band o degli auricolari Bluetooth.

Xiaomi Power Bank 20.000 mAh 22.5W è disponibile in Cina al prezzo di 149 yuan, ovvero circa 22€ al cambio. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se il prodotto verrà reso disponibile anche in altri mercati o se resterà un'esclusiva per quello cinese.

