Huawei Watch GT 4 arriva prima? Il lancio sarebbe dietro l’angolo

Tra fine 2021 e inizio 2022 ci eravamo lasciati con l'ottima serie Huawei Watch GT 3, capitolo molto interessante della gamma di smartwatch del brand, ma pare sia già tempo per Watch GT 4. Infatti, da un leak abbiamo notizie che lo vogliono più vicino del previsto, portandosi subito in competizione con altre realtà.

Huawei Watch GT 4, uscita già a settembre 2022? Lo suggerisce un leak

A parlare del possibile lancio anticipato di Watch GT 4 è il leaker Comrade Guan, che su Weibo spiega che il nuovo modello potrebbe anticiparsi rispetto a quanto visto nella serie precedente, con GT 3 arrivato (in Cina) ad ottobre 2021 e con GT 3 Pro arrivato nel 2022. E infatti, pare proprio che il nuovo smartwatch possa essere già presentato nel settembre 2022, praticamente a brevissimo.

Ma le buone notizie, in termini di data di uscita, riguardano anche Huawei Watch GT 4 Pro. Questo perché, lo stesso leak parla di un enorme anticipo sui tempi rispetto a quanto visto con GT 3 Pro, dato che si parla di un lancio programmato già per ottobre 2022, portando a due modelli Pro in un solo anno. Ma perché c'è tutta questa fretta da parte di Huawei? Il motivo è da ricondurre al fatto che non dovrebbe esserci un Watch 4 in programma per il 2022 e, di conseguenza, bisognerà puntare sulla serie GT, che di certo non sfigura.

Purtroppo non ci sono dettagli in merito alle specifiche tecniche, ma immaginiamo possano iniziare a venire fuori nelle prossime settimane, soprattutto se la data di uscita è prevista essere così vicina.

