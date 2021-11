Recensione Huawei Watch GT 3 46mm: l’ELEGANZA a portata di TUTTI!

Qualche mese vi ho parlato personalmente del Watch 3 PRO di Huawei, un dispositivo che mi era piaciuto un sacco, certo con alcune mancanze, ma con un prezzo che personalmente non mi aveva entusiasmato.

Huawei, da che ne ho memoria, è sempre molto attenta ai feedback dei propri clienti e questo Watch GT 3 mi sembra proprio un prodotto nato dall'ascolto delle critiche: è economico, mantiene quasi lo stesso design del fratello maggiore, ed è leggerissimo. Ve ne parlo nella mia recensione.

Recensione Huawei Watch GT 3

Design e Display

Come ho detto già con il Watch 3 Pro, la prima sensazione è wow, il display vi farà innamorare sin dalla prima accensione. Io ho avuto modo di provare la versione da 46mm, ma questo GT 3 è disponibile anche in versione da 42mm per polsi un po' più piccoli. Il design è molto curato, la ghiera rimane in alluminio e la parte posteriore in policarbonato.

L'offerta di Huawei è piuttosto ampia in quanto a colorazioni e finiture: varia anche il prezzo a seconda del modello che si sceglierà, ma sappiate che la finestra varia dai 229 ai 329€ che, con le solite promozioni di lancio di Huawei, si riducono a molto meno se si pensa al valore economico degli omaggi che si ricevono.

Tuttavia le varianti sono cinque: cinturino in silicone nero (come il mio in prova), marrone con cinturino in palle, bianco con cinturino in pelle, e poi cinturino milanese con finiture gold oppure acciaio cromato.

Ciò che accomuna, in ogni caso, ogni variante dello smartwatch è l'estrema cura nell'assemblaggio: la ghiera in alluminio è piuttosto robusta, ed i dettagli come il marchio serigrafato sulla ghiera girevole ci fanno capire come l'azienda ci tenga a curare i minimi particolari.

Con un peso di circa 70 grammi incluso il cinturino, Watch GT 3 nonostante le dimensioni importanti non è per nulla fastidioso quando indossato al polso. La cassa è spessa circa 11mm mentre i cinturini sono i classici da 22mm, facilmente sganciabili e sostituibili visto l'attacco standard.

Il display, poi, è la chicca più bella a mio dire di questo Huawei Watch GT 3: 1,32″ con una risoluzione pari a 466 x 466 pixel su un pannello di tipo AMOLED è ciò che riporta la sua carta d'identità. Nel concreto significa che siamo di fronte adu n pannello con una luminosità molto alta e dei colori incredibilmente bilanciati.

Se proprio dovessi lamentarmi di qualcosa su questo display, lo farei con il trattamento oleofobico: il display è rifinito da un vetro che mi è sembrato piuttosto resistente, le dita scorrono bene sul touch ma purtroppo le impronte catturate sono davvero fastidiose e per un maniaco della cura come me sono una fissa incredibile.

Detto ciò il comparto costruttivo è degno di nota, e non ci si accorge che siamo di fronte ad un medio di gamma e non un top come, invece, lo è il Watch 3 Pro.

Hardware e Prestazioni

A livello hardware, invece, è più evidente la differenza con il modello superiore; Huawei GT 3 deve fare i conti con alcune rinunce, tra tutti il Wi-Fi o ancora l'NFC (che comunque per via di alcune limitazioni con HarmonyOS non è ancora sfruttabile per i pagamenti neanche nei modelli più costosi).

Per quanto riguarda il SoC che muove questo watch, Huawei ha reso pubbliche pochissime informazioni e dettagli; sappiamo che c'è la memoria interna pari a 4GB (che poi in realtà è poco meno di 2GB a disposizione per il caricamento di brani musicali) ed una memoria RAM pari a 32MB, un valore che mi ha lasciato un po' perplesso a dir la verità, ma di fatto nell'uso di ogni giorno il watch è sempre stato iper reattivo, veloce, ed esente da qualsiasi blocco.

Si può rispondere alle chiamate direttamente dal Watch GT 3 e parlare in vivavoce; l'audio proveniente dallo speaker è di ottima qualità, il suono è limpido e la voce è perfettamente chiara ed udibile. In ogni caso, come sempre, non ne consiglio l'utilizzo perchè è piuttosto scomodo, piuttosto è utile abbinare degli auricolari e rispondere dal Watch.

Huawei Watch GT 3 è inoltre impermeabile con una garanzia del produttore fino a 5 ATM. Non supporta l'NFC, quindi niente pagamenti cardless neanche per lui.

Software

Harmony OS arriva in versione 2.1 sul Huawei Watch GT 3, e ne abbiamo parlato in modo piuttosto approfondito già in diverse situazioni. Il sistema è ricco di funzionalità per il fitness ed il monitoraggio delle attività sportive, oltre a concedere la possibilità di misurare la temperatura corporea, i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco.

La precisione nel monitoraggio di ogni singolo valore è piuttosto alta; ho confrontato i valori della misurazione SPo2 con un saturimetro da dito ed i valori sono identici, cosi come quelli della temperatura corporea che differiscono di circa 0.7-0.8 gradi centigradi rispetto ad un termometro a mercurio tradizionale.

Le modalità sportive supportate sono oltre 100 (corsa, yoga, nuoto, step e tanti altri) e tra le simpatiche funzionalità troviamo anche il coach professionale per la corsa, ovvero un sistema in grado di valutare le nostre abilità atletiche calcolando le medie dei nostri allenamenti e fornire, di conseguenza, degli allenamenti (automatici) per migliorare le nostre performance sportive.

E per i più avventurieri o per chi è solito correre in posti nuovi, grazie alla funzione Route Back lo smartwatch vi fornirà indicazioni per ritornare al punto di partenza qualora vi foste persi per qualche ragione.

Huawei Healt, disponibile su iOS e Android 1 di 6

Ad essere onesti il software l'ho trovato più limitato rispetto il Watch 3 Pro recensito settimane fa; resta sempre presente l'impossibilità di rispondere alle notifiche ricevute, e si aggiunge l'impossibilità di scaricare app di terze parti dall'App Gallery, che qui ci consente di scaricare poco più di una decina di app, ma dove sono assenti nomi blasonati o app realmente utili.

Ho testato lo smartwatch sia con iOS che con uno smartphone di Huawei, il Nova 9 e nelle app per smartphone ho trovato delle differenze: la più grande limitazione è che sull'app per iOS è impossibile trasferire la musica sul Watch, ed è impossibile anche raggiungere l'App Gallery per provare alcune tra le app presenti. In più l'assistente vocale dello smartwatch richiede l'abbinamento con un dispositivo con EMUI 10.1 o successiva, e ciò consolida ancora di più il piano di Huawei nel creare un proprio ecosistema dalla A alla Z.

È un aspetto fortemente limitante questo, ma sono certo che il target a cui è indirizzato uno smartwatch come il GT 3 sia in possesso di un dispositivo Android, nella quasi totalità dei casi.

Autonomia

Ecco, la batteria è una di quelle cose che un possessore di Apple Watch come me vorrebbe avere a tutti i costi: 455mAh è l'unità qui presente, che è in grado di offrire un'autonomia eccezionale fino a 14 giorni, e per la prima volta ho potuto constatare la verità di quanto affermato dall'azienda.

Se utilizzato su uno smartphone secondario, con poche notifiche all'attivo e tutti i sensori attivi, il Watch GT 3 consuma realmente circa il 5% di batteria al giorno, e non sto scherzando. Diverso è il discorso quando si fanno attività sportive e si utilizza abbinato ad uno smartphone che riceve mediamente 3-400 notifiche al giorno, dove l'autonomia del Watch GT 3 si attesta intorno ai 12-14 giorni.

Prezzo e Considerazioni

Come detto in apertura, i prezzi di vendita partono dai 229 ai 329€ per le versioni da 46mm e cinturino in acciaio: la versione da me provata nei test è la standard con cinturino in silicone ed ha un costo di 249€ da 46mm.

Ora, senza dubbio non parliamo di cifre bassissime, ma c'è da valutare un aspetto importante: i competitor, sul mercato a cifre che oscillano dai 170 ai 220, non offrono un assemblaggio ed una costruzione ai livelli di questo Watch GT 3, ma soprattutto non hanno alle spalle un'azienda come Huawei che, come già ha dimostrato in passato, è capace di ribaltare un prodotto con un solo aggiornamento software.

1 di 15

Il mio giudizio complessivo per questo smartwatch è positivo, perchè è costruito bene, ha un bel design ed il prezzo al netto di sconti e regali è di gran lunga più competitivo rispetto la totalità dei prodotti in circolazione. Manca sempre l'NFC per i pagamenti e la possibilità di rispondere alle notifiche, ma ormai in questa fascia di prezzo è una caratteristica a cui personalmente mi sono “arreso”. PROMOSSO!

