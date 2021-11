Com’è fatto lo smartphone più venduto? Ce lo dice Antutu

Di recente abbiamo visto quali sono i 10 smartphone più popolari secondo Antutu, ma qual è lo smartphone più venduto? E no, non mi riferisco a uno smartphone specifico, bensì a come appare sotto il profilo delle caratteristiche. Ogni volta che qualcuno svolge un benchmark tramite Antutu, la piattaforma raccoglie le specifiche del terminale su cui viene effettuato a fini statistici. Ecco, sono proprio queste statistiche a darci modo di capire quali sono le caratteristiche più diffuse sul mercato nel Q3 2021.

Le statistiche di Antutu ci permettono di capire come dev'essere lo smartphone più venduto

Partiamo parlando di schermi: sulla base dei dati raccolti da Antutu, la maggior parte degli schermi ha una diagonale da 6,7″ (29%), mentre sul resto podio troviamo 6,5″ (15,2%) e 6,4″ (14,5%). Da notare che soltanto l'1,1% scende sotto i 6″, più precisamente con una diagonale da 5,5″. Ovviamente la quasi totalità degli smartphone è Full HD+, mentre il Quad HD+ si attesta soltanto sui 6,3%. E differentemente da quanto si possa pensare è ancora a 60 Hz il refresh rate più diffuso (58,2%). Quasi paradossalmente, poi, sono più diffusi gli schermi a 120 Hz (27,9%) che quelli a 90 Hz (10,2%).

Passando al comparto hardware, lo smartphone più diffuso nel Q3 2021 secondo Antutu ha un chipset targato Qualcomm. Un dato che ci fa capire un aspetto interessante, ovvero che a utilizzare Antutu sono perlopiù possessori di smartphone di fascia alta o comunque dotati di soluzioni Snapdragon. Dico questo perché, contrariamente a questi dati, è MediaTek il chipmaker che vende di più da molti mesi, al contrario di Qualcomm. A parte questo, la CPU più diffusa è ovviamente octa-core (98,3%), dato che sono anni che le CPU quad-core e hexa-core sono cadute in disuso.

Se si parla di memorie RAM, i tagli più diffuso sono quelli da 6 GB (33,9%) e 8 GB (33,5%). In quanto ad archiviazione, invece, il taglio da 128 GB è più diffuso per distacco (51,2%) e addirittura i 256 GB (22,4%) sono più diffusi dei 64 GB (19,9%).

Concludiamo con il software: secondo i dati Antutu, è Android 11 la distribuzione più capillare (71,3%), mentre il precedente Android 10 ha il 21,9% e quelle ancora più datate il restante 6,8%.

