Honor Pad 9 Pro ufficiale con display a 144 Hz, più batteria ed altre migliorie

Nelle scorse ore la compagnia asiatica ha lanciato il nuovo mid-range Honor 200 Lite in Europa (ed è in arrivo anche in Italia) ma ci sono novità anche per quanto riguarda il mercato cinese. Honor Pad 9 Pro è ufficiale e si presenta come una versione leggermente potenziata rispetto al modello standard: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet.

Honor Pad 9 Pro: specifiche, prezzo e uscita del nuovo tablet del brand cinese

Crediti: Honor

La prima grande differenza tra Honor Pad 9 e il fratello maggiore Pro riguarda il design: il primo presenta un modulo fotografico ridisegnato, ossia un elemento circolare posizionato al centro della scocca (uno stile molto vicino ad OPPO Pad 2 e OnePlus Pad). Invece Honor Pad 9 Pro si ispira al precedente Pad 8, con una fotocamera con layout “a capsula”; il display rimane un’unità LCD da 12,1″ con risoluzione 2.5K, ma in questo caso il refresh rate sale a 144 Hz.

Crediti: Honor

Ci sono anche altre differenze e riguardano il chipset a bordo, la batteria e il comparto connettività. Il modello standard si affida a Qualcomm, mentre a questo giro è presente il Dimensity 8100 di MediaTek; la batteria sale a 10.050 mAh sempre con ricarica da 35W. Troviamo poi il Bluetooth 5.2, il WiFi 6 e – lato software – Android 14, tramite MagicOS 8.0. Il prezzo di Honor Pad 9 Pro parte da circa 282€ al cambio attuale (2.199 CNY) mentre la variante superiore viene proposta a 321€ (2.499 CNY). Il tablet è stato lanciato in Cina e al momento non sappiamo se troverà spazio o meno in altri mercati (compreso il nostro).

Honor Pad 9 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 277 x 178,95 x 6,64 mm per un peso di 589 grammi

certificazione IP assente

display LCD TFT a 10 bit da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), 144 Hz

da (2.560 x 1.600 pixel), chipset MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm TSMC

a 5 nm TSMC CPU octa-core: A78 2.85 GHz *4, A55 2.0 GHz*4

*4, A55 2.0 GHz*4 GPU Mali-G610 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage

di storage batteria da 10.050 mAh con ricarica da 35W

con ricarica da fotocamera da 13 MP (f/2.0) con PDAF, Flash LED

(f/2.0) con PDAF, Flash LED selfie camera da 5 MP (f/2.2)

Face Unlock 2D

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 8 Speaker, Type-C

Android 14 sotto forma di MagicOS 8.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le