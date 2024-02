Recensione HONOR Pad 9: prossimo candidato a Best-Buy

In Cina si parla di lui già dalle ultime settimane del 2023, ma come al solito il mercato Europeo è destinato da sempre ad aspettare qualche settimana in più per il lancio delle versioni dedicate dei vari prodotti.

Il protagonista di oggi è l’HONOR Pad 9, un prodotto che di listino costa 349 euro, e si inserisce nella fascia media dei tablet: non voglio anticiparvi moltissimo, ma il suo rapporto qualità prezzo è davvero incredibile. In più, il brand di HONOR è sempre più forte, ormai è decollato, viaggia a pieno regime e macina continuamente record di vendite. Diventerà questo HONOR Pad 9 uno dei dispositivi top da consigliare, come molti altri dell’azienda? Inquadriamolo più da vicino, e scopriamolo insieme.

Recensione HONOR Pad 9

Design e Materiali

Già ad una prima occhiata veloce l’Honor Pad 9 vi si presenterà come un tablet di classe, robusto e di qualità. La scocca è opaca e raffinata, senza eccessivi marchi sul retro o stravaganti scelte stilistiche: insomma, la semplicità regna sovrana, con un retro grigio scuro uniforme e il marchio HONOR serigrafato al centro del dispositivo, con un carattere pulito e moderno. Sul fronte estetico e costruttivo, ancora una volta, il grande stile di HONOR è piuttosto evidente. L’elemento fortemente distintivo e caratterizzante è senza dubbio la fotocamera circolare che è stata inserita al centro del frame, sul lato più lungo superiore; la scelta non è nuova, in realtà, anche OnePlus con il suo Pad lo ha fatto, ma lì si parla di ben altre cifre.

Lungo i due lati corti spiccano una serie di fori dei primi quattro altoparlanti, che svolgono un ruolo importante nella resa audio del tablet; su questo fronte HONOR ha investito particolarmente, perchè ai quattro prima citati, si aggiungono altri quattro speaker per i bassi collocati su uno dei due lati lunghi. Inutile dire che l’esperienza sonora è eccezionale, l’audio è caratterizzato da una chiarezza eccezionale e i bassi sono rotondi quasi come se stessimo a bordo di un notebook, davvero di qualità.

Sul lato più lungo ci sono i tasti per il volume e l’accensione, posizionati saggiamente in un angolo, in modo da non essere un intralcio quando impugnate il dispositivo per giocare in orizzontale o guardare un film. Ho preferito utilizzarlo in modalità orizzontale, in quanto è più comodo da impugnare, ma siccuramente vi sarete accorti che in questo modo si vanno a coprire almeno due degli 8 speaker; a tal proposito, davvero non è grave, in quanto la potenza degli altri 6 speaker è sufficiente a fornire una qualità audio di tutto rispetto.

Con un peso di 555 grammi, è un po’ più pesante del normale, ma francamente è un dettaglio su cui in prima persona chiuderei un occhio, soprattutto in funzione di un assemblaggio degno di nota. Molto piacevole esteticamente ho trovato anche il camera bump, seppur avrete notato l’assenza del flash LED, pazienza. In termini di connettori a disposizione, invece, c’è solo quello USB-C tuttofare, tramite il quale dovrete caricare il tablet, ed eventualmente anche delle cuffie cablate.

Display

Con un aspect-ratio pari a 16:10, l’HONOR Pad 9 si colloca esattamente nel mezzo tra l’utilizzo multimediale per la visione dei contenuti in streaming e giochi, e la semplice produttività giornaliera con l’editing di testi, lettura e operazioni simili. Si tratta di uno schermo da 12.1” pollici con risoluzione pari a 1600 x 2560 pixel e soprattutto un refresh rate fino a 120Hz, caratteristica di tutto rispetto che raramente riusciamo a trovare altrove nella stessa fascia di prezzo.

La nitidezza dello schermo è nella media per la fascia di prezzo, certamente c’è di meglio in giro, ma è necessario anche sborsare qualche centinaia di euro in più. Ad ogni modo i colori sono buoni per qualsiasi utilizzo, soprattutto multimediale con i vari contenuti in streaming. Tenete conto che si tratta di uno schermo di matrice LCD IPS, con tutti i Pro e Contro soliti di questa tecnologia, uno tra tutti una taratura un po’ più fredda ed una vividezza dei colori inferiore. Buona, invece, la luminosità massima, che anche sotto il sole ci permette di godere di una buona qualità video. Un po’ deludenti gli angoli di visuale non eccellenti che limitano la luminosità massima del pannello se non lo guardiamo in modo nettamente frontale.

Tra le specifiche degne di nota, invece, va menzionata la doppia certificazione TUV Rheinland ottenuta con questo dispositivo: Low Blue Light e Flicker Free, due innovazioni in grado di ridurre la luce blu dannosa e lo sfarfallio dello schermo per alleviare l’affaticamento e lo stress degli occhi, caratteristiche su cui HONOR sta investendo molto negli anni, non a caso detiene molti primati in questa categoria sulla gran parte dei suoi prodotti.

Hardware e Performance

In tutti i dispositivi nella sezione tablet che ho provato di recente, a memoria, non ricordo di aver messo le mani su qualcosa con Snapdragon a bordo; è questo HONOR Pad 9 il primo, che con i suoi 8GB (+8GB virtuali, in caso di necessità) di memoria RAM abbinati al chipset Snapdragon 6 Gen.1, offre delle prestazioni generali davvero eccellenti. L’unico lato negativo che vi metterei in evidenza è racchiuso nello storage interno: ok i 256GB, ma peccato per l’assenza di slot per l’espansione della memoria, che torna molto utile su questi dispositivi.

Ad ogni modo, il tablet di casa HONOR nella navigazione online si muove bene, i siti web scorrono fluidamente una volta che tutti gli annunci sono stati caricati, e il multitasking nemmeno lo mette in difficoltà. La grafica dei giochi è più che buona per il dispositivo, che riesce a gestire Call of Duty o anche titoli della stessa categoria con impostazioni grafiche medie con un framerate costante e mai caduto in picchiata.

L’assenza del connettore per le cuffie da 3,5 mm o dell’espansione microSD potrebbe deludere alcuni, come vi anticipavo, ma comunque i 256GB di memoria presenti dovrebbero essere più che sufficienti per la maggior parte degli utenti; in fin dei conti, tecnicamente parlando, questo è un dispositivo soddisfacente per chiunque si trovi ad utilizzarlo, senza nessun tipo di limitazione nel quotidiano: senza troppi giri di parole, questo tablet è adatto sia agli utenti più esigenti che a quelli che ricercano un prodotto a basso budget.

Software

Sul fronte software HONOR il suo MagicOS in versione 7.2 qui è ancora basato su Android 13, purtroppo. L’HONOR Pad 9, tuttavia, integra alcune chicche extra che ci permettano di sfruttare il dispositivo e tutto il potenziale di uno schermo così grande. C’è la funzione Multi-Window che migliora il multitasking con la gestione delle finestre, ma anche l’App Extender, che mostra due finestre per un’app, consentendoci di eseguire in contemporanea due attività diverse sulla medesima applicazione.

In più migliora ulteriormente l’ecosistema di HONOR che connette i dispositivi dello stesso brand tra di loro, riducendo a zero le difficoltà: mi riferisco alla funzionalità Magic Ring che permette di condividere tra i dispositivi (ad esempio il tablet e uno smartphone HONOR) funzionalità come la connessione internet velocemente e senza l’utilizzo di password, ma anche le notifiche e molto altro. Si potrà rispondere, ad esempio, ad una chiamata in arrivo sullo smartphone direttamente dal tablet, oppure utilizzare APP tra i due dispositivi.

Zero app preinstallate, finalmente, cosi da non doversi dimenare troppo nella feroce disinstallazione di app al primo avvio del dispositivo; scherzi a parte, per quanto questo software sia poco elaborato, offre all’utente il necessario per godere di una buona esperienza di utilizzo senza limitazioni di alcun tipo. A livello di DRM, infine, ovviamente qui abbiamo le certificazioni L1.

Fotocamera

L’HONOR Pad 9 sul fronte fotografico, va un po’ oltre la media di mercato dotandosi di una fotocamera posteriore da 13 MP, tra l’altro anche senza flash, come vi anticipavo. Tuttavia, lo abbiamo precisato più volte, questi dispositivi non sono mai davvero concepiti per catturare immagini di altissima qualità, quanto più qualche scatto di emergenza se non abbiamo con noi lo smartphone principale.

Per quanto riguarda le foto in sè, gli scatti al chiuso mettono un po’ in difficoltà il tablet di casa HONOR che fa fatica a produrre scatti di qualità; migliora un po’ la situazione con il software che elabora lo scatto subito dopo la cattura, ma non aspettatevi miracoli. Di giorno, invece, le foto sono sicuramente accettabili: con le lenti che solitamente vengono montate a bordo dei tablet, è davvero impossibile ottenere qualcosa di meglio, ma HONOR comunque ce l’ha messa tutto, garantendo in fin dei conti delle foto di qualità quando la scena è ben illuminata. C’è anche la funzione di scansione dei documenti, sempre più popolare ed utilizzata su gran parte dei device di questa categoria.

Stesso filone narrativo anche per la fotocamera frontale, da 8MP f/2.0, utile per qualche selfie alla luce del sole o per le videochiamate all’aperto; come al solito il consiglio, se utilizzato al chiuso, è quello di illuminarsi bene il volto per avere un risultato di qualità. Sufficienti i video, invece, che vengono registati a 1080p 30fps dalla lente frontale e fino a 4K 30fps con la lente posteriore.

Autonomia

Utilizzare Netflix per circa due ore, la durata esatta del film che ho guardato, ha portato l’HONOR Pad 9 a scaricarsi di solo il 10% con la luminosità massima ed ovviamente la connessione Wi-Fi attiva, risultati decisamente positivi che, a spanne, potrebbero suggerirci un’autonomia di poco più 9 ore nella riproduzione di contenuti in streaming. Tutto sommato, i valori dichiarati dal produttore sono solo leggermente superiori rispetto a quelli che ho ottenuto nei miei test, ma perfettamente veritieri.

Ad ogni modo, come sempre, altre tipologie di utilizzi potrebbero mettere maggiormente sotto stress il dispositivo di casa HONOR, ma la batteria da 8300 mAh riesce a garantire sempre e comunque una buona autonomia. Non ho purtroppo nella mia confezione di prova l’alimentatore originale che verrà fornito di serie, ma stando alle informazioni che abbiamo ricevuto, questo Pad 9 supporta la ricarica HONOR SuperCharge fino a 35W.

Prezzo e considerazioni

HONOR Pad 9 arriva ufficialmente in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 349,90€. Fino al 31 marzo in fase di acquisto sarà possibile usufruire di un coupon da 50€, e acquistando il prodotto verranno regalate anche le Earbuds X6, quindi il rapporto qualità prezzo si rinforza ulteriormente, se consideriamo che al netto degli sconti e degli omaggi, il tablet ci costerebbe realmente meno di 300 euro.

In fin dei conti si tratta di un prodotto che ha tutte le carte in regola per candidarsi a best buy: personalmente ritengo la scheda tecnica valida per il prezzo a cui viene offerta, in più il design è estremamente curato nei minimi dettagli. Non solo: l’autonomia è molto buona a prescindere dagli usi, e l’unico aspetto che forse non mi ha convinto totalmente al 100% è il display, ma penso che a questo prezzo sia impossibile, oggi, trovare di meglio.

