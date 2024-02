Come utilizzare Microsoft Copilot al posto di Google Assistant su Android

Grazie alla possibilità di utilizzare un assistente personale di terze parti su Android, i servizi di intelligenza artificiale ne hanno approfittato per proporre agli utenti una esperienza maggiormente integrata nel sistema operativo. Microsoft Copilot, per esempio, può sostituire Google Assistant per diventare il vostro assistente personale con AI sullo smartphone.

Microsoft Copilot sostituisce Google Assistant: l’AI protagonista su Android

Crediti: Mishaal Rahman

Grazie alla nuova versione beta 27.9.420225014 dell’app mobile, Microsoft Copilot può sostituire Google Assistant e diventare il proprio assistente virtuale predefinito su Android. Questa nuova funzionalità non è ancora disponibile nella versione stabile, quindi la guida che trovate qui sotto funziona soltanto installando la versione Beta tramite il Play Store oppure tramite APK.

Installate Microsoft Copilot (Beta) Recatevi in “Impostazioni > App > App predefinite > Assistente digitale” Dalla lista selezionate “Microsoft Copilot”

Adesso Microsoft Copilot potrà essere automaticamente richiamato al posto di Google Assistant, fornendo risposte generate dall’intelligenza artificiale ad ogni richiesta scritta. Purtroppo, infatti, l’AI di Redmond non è ancora in grado di utilizzare i comandi vocali.

