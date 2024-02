OPPO Find X7 Ultra non arriverà in Europa, ma c’è una buona notizia per il futuro

Sono passate ben due generazioni dall’ultimo lancio della serie Find X in Italia e in Europa ma sembra che le cose cambieranno durante quest’anno. Al MWC 2024 – palcoscenico particolarmente adatto per un annuncio di questo tipo – OPPO ha confermato il ritorno della gamma premium Find in Europa: ecco quali saranno le novità in arrivo.

Niente OPPO Find X7 e X7 Ultra in Europa: si passerà direttamente alla serie Find X8

Crediti: OPPO

Gli ultimi smartphone presentati alle nostre latitudini sono la famiglia Find X5 e Find N2 Flip, dispositivi particolarmente apprezzati sia per le performance che per lo stile. Purtroppo sono subentrati una serie di ostacoli e problemi e i modelli successivi sono rimasti un’esclusiva di mercati lontano dal nostro. Le cose cambieranno nel 2024 con il ritorno della serie Find in Europa: OPPO ha chiarito che ciò avverrà con la prossima generazione, quindi l’arrivo di Find X7 e X7 Ultra è fuori discussione.

Si guarda quindi ai futuri OPPO Find X8 e X8 Ultra (già protagonisti delle primissime indiscrezioni), ma non solo: la casa cinese ha parlato della gamma Find, quindi potrebbero fare capolino da noi anche i dispositivi pieghevoli come Find N4 e Find N4 Flip. Inoltre dovrebbero trovare spazio anche gli smartphone della famiglia Reno (l’attuale serie Reno 11 è stata lanciata in Cina e in alcuni mercati Global ma non in Europa).

Crediti: OPPO

I paesi interessati al momento sono Spagna, Germania, Irlanda e Regno Unito (ossia quelli dove opera Telefonica, operatore che ha appena stretto una partnership di 3 anni con OPPO). Negli ultimi mesi la presenza del brand cinese in Europa è stata sporadica a causa dei problemi per una disputa legale con Nokia (per i brevetti 5G). Per fortuna le parti hanno risolto le cose con un accordo che ha segnato la fine del ban in Europa.

