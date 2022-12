1 anno con OPPO Find X5 PRO: com’è migliorato in 12 mesi?

In realtà è trascorso un po' meno di un anno, ma qualche mese di questo 2022 l'ho trascorso in compagnia di OPPO Find X5 Pro che mi ha tenuto compagnia durante alcune giornate piuttosto intense sul lavoro ma soprattutto è stato un compagno fotografico perfetto per gli ultimi scatti catturati durante le mie vacanze di Natale in giro nella neve tra Tallin ed Helsinki.

Il suo lancio risale alla fine di febbraio scorso, ma siamo in procinto di vedere i nuovi modelli e come da tradizione ci piace (a me, particolarmente poi) tirare le somme e vedere effettivamente come i produttori hanno lavorato nel corso dell'anno nell'ottimizzazione: volete uno spoiler? No dai, vi racconto tutto passo passo.

1 anno con OPPO Find X5 PRO

Usabilità nel quotidiano

Voglio bypassare completamente quelle parti noiose in cui vi dico che OPPO ha realizzato un dispositivo decisamente bello e che è in grado di competere con pochi altri top di gamma Android: non c'è storia, OPPO in quanto ha design da diverso tempo lascia abbondamente dietro i suoi competitor. Tralasciato questo aspetto posso dirvi che la parola chiave per distinguere questo OPPO Find X5 PRO è senza dubbio una: equilibrio.

Il top di gamma dell'azienda cinese è uno smartphone che nell'uso quotidiano non vi tradisce mai, non ha rallentamenti, non si blocca e non si impunta, ma soprattutto l'eccellente ottimizzazione software fa sì che un hardware così pompato non assorba tanta batteria ma soprattutto non riscaldi più del dovuto. Nel corso della nostra recensione di qualche mese fa, quando fu lanciato effettivamente sul mercato europeo, definimmo questo OPPO Find X5 PRO un prodotto da tenere seriamente in considerazione per gran parte dei punti presi in analisi, tanto da meritarsi il nostro titolo di GizChoice come prodotto più interessante della sua categoria.

Ed i motivi erano e sono rimasti molteplici, ed io non posso che darvi un punto di vista identico a quello di Dario: questo è uno smartphone che si fa amare, non c'è storia. Parto dal display che è un LTPO 2.0 a 120Hz da 6.7″ pollici con dei colori assurdi ed una retroilluminazione che raggiunge i 1300 nits di picco, tra i valori più alti attualmente in circolazione.

E questo si traduce in immagini perfette in qualsiasi scenario: l'ho usato in aereo durante le oltre 3 ore di volo che ho affrontato per raggiungere l'Estonia per guardare alcune serie su Netflix rigorosamente in HDR 10+ e dire che mi sono sfiziato, forse, è davvero riduttivo. Quel che potrebbe danneggiare l'esperienza d'uso è il trattamento della back cover: dannazione, la mia versione scura (che è una delle due varianti disponibili, insieme a quella bianco perla) cattura davvero un sacco di impronte ed è un peccato vederla praticamente sempre sporca. Chi porta gli occhiali come me avrà sempre un pannetto in tasca per pulirlo, ma purtroppo non è una bella abitudine.

Fotocamera

Seppur sul fronte hardware fotografico l'azienda non abbia portato grossissime novità rispetto la generazione differente in termini di MP e lenti utilizzate, lo ha fatto sui sistemi di stabilizzazione che ora sono a cinque assi e sull'utilizzo della nuova NPU Marisilicon X, che più volte abbiamo analizzato nei nostri approfondimenti.

Il comparto fotocamere di OPPO Find X5 Pro è composto da una lente principale da 50 megapixel Sony IMX766, un ultra-wide che utilizza il medesimo sensore della principale ed un teleobiettivo 2x da 13 megapixel. Non voglio dilungarmi tanto su quanto l'hardware sia interessante nella configurazione qui presente, anche perchè ne abbiamo parlato in abbondanza nella nostra recensione completa; voglio spendere, invece, qualche parola in più nella mia personale esperienza di utilizzo durante le mie vacanze di natale.

Le fotografie realizzate dalla lente primaria dell'OPPO Find X5 Pro di giorno hanno dei colori vivaci decisamente belli ed una gamma dinamica tanto ampia da rendere gli scatti tra i più attraenti dei top di gamma Android di questo 2022. A onor del vero va detto che, talvolta, l'ottimizzazione atuomatica del software di OPPO potrebbe alterare un po' i colori naturali, ma in un'epoca in cui persino le foto ai gatti son condite con innumerevoli filtri ad-hoc, direi che una buona ottimizzazione non fa male alle nostre foto.

Anche il livello di dettagli è molto buono ed anche con un crop abbastanza spinto è difficile notare numerosi artefatti grafici. Vi dico, inoltre, che l'app fotocamera di OPPO mette a disposizione un numero immenso di possibilità per rendere unici i nostri scatti, ma ho voluto utilizzare i settaggi tradizionali, per capire quanto lo smartphone sia affidabile anche nelle mani di un utente comune, che non ha nessuna voglia di smanettare con le impostazioni del software.

Finalmente anche con la lente ultra-wide ho visto delle foto decenti: sarà che il sensore è, cosa più unica che rara, identico al sensore primario, ma anche qui finalmente ho trovato dei buoni dettagli ed una buona nitidezza. Le foto non sono così morbide come ci aspetta solitamente da una lente ultra-grandangolare, ma questo non lo trovo assolutamente un difetto. I colori sono buoni, ed anche il bilanciamento del bianco ha il suo perchè. Il teleobiettivo, invece, è forse l'unico a non avermi convinto a pieno: nonostante gli scatti siano ricchi di dettagli, contengono un bel po' di rumore. Pazienza, ma se ne fa sicuramente a meno nell'esperienza d'uso giornaliera.

L'elaborazione delle foto in notturna invece è eccezionale e, per la prima volta, posso dirvi che la resa è paragonabile a livello qualitativo alle foto scattate di notte, non c'è dubbio. Ho avuto con me in tasca anche iPhone 14 Pro per alcuni confronti ed in modalità punta e scatta di sera il Find X5 Pro è risultato nettamente in vantaggio.

I selfie con la lente da 32MP sono molto ricchi di dettagli, non tra i primi della classe ma sicuramente di una qualità superiore a tanti altri top di gamma in circolazione; hanno dei buoni colori ed una buona gamma dinamica, ma soprattutto possono vantare di una buona ampiezza dell'angolo di visuale che consente di avere un raggio di inquadratura maggiore per eventuali selfie di gruppo.

ColorOS 13 e novità

Sul fronte usabilità giornaliera OPPO Find X5 PRO è sempre affidabile: l'aggiornamento alla ColorOS 13 basata su Android 13 ha migliorato ancor di più la stabilità e le prestazioni dello smartphone, seppur non in termini strettamente numerici. Durante la recensione, infatti, ci siamo resi conto che erano frequenti i casi in cui lo smartphone presentava problemi di thermal throttling durante gli scenari intensi, ma allo stato attuale con il nuovo aggiornamento il problema è totalmente scomparso.

Quel che è vero, però, è che sicuramente OPPO si è vista obbligata a limitare, per certi versi, la potenza espolisva dello Snapdragon 8 Gen.1 montato a bordo del Find X5 PRO: nei benchmark, infatti, i risultati a seguito del nuovo aggiornamento sono inferiori di circa un 5-6% sia in single core che in multi-core, segnale che mi lascia pensare che OPPO abbia volutamente limitato la potenza della CPU.

Di fatto, però, nell'uso quotidiano reputo lo smartphone decisamente migliorato: non si hanno blocchi dovuti alle alte temperature, con i giochi si comporta in modo eccezionale, e nell'uso giornaliero è veramente una scheggia. Non sono un grande amante della ColorOS, e l'ho ribadito più volte, ma la nuova versione 13 è veramente una chicca da non sottovalutare.

In primis sul fronte grafico l'interfaccia ha subito una svecchiata piuttosto importante, che porta delle novità un po' ovunque a partire dalle icone fino ad arrivare ai widget: adesso è tutto più rifinito, elegante e proporzionato, non che prima non lo fosse già. Allo stato attuale l'interfaccia è davvero stabile: non ha bug, non ci sono refresh del launcher casuali e dopo un po' di beta rilasciate nel corso delle settimane passate, finalmente questo aggiornamento alla ColorOS 13 stabile rende giustizia al top di gamma di casa OPPO. Tra le novità principali da menzionare oltre quelle legate al design e all'interfaccia, sono stati inseriti i controlli dedicati ai dispositivi IoT, l'intero control center aggiornato, l'assistente meeting, il banner di ricerca globale e alcune funzionalità intelligenti per l'AOD.

Per di più in alcuni approfondimenti passati vi ho parlato della modalità PC Connect realizzata da OPPO per i suoi smartphone: anche il Find X5 Pro è, ovviamente, compatibile con questa tecnologia ed è logicamente una spanna superiore a tutti i fratelli minori per velocità ed efficienza, grazie ad un hardware che non ha bisogno di presentazioni di alcun tipo.