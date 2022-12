Apple avrebbe cambiato idea: niente più iPad Pro da 14″

Apple potrebbe aver abbandonato l'idea di lanciare un iPad Pro da 14.1″ e starebbe adesso lavorando a modelli da 11.1″ e 13″. Ma per quale motivo il colosso di Cupertino avrebbe cambiato idea, e vedremo mai un tablet di dimensioni così grandi in futuro?

Apple potrebbe non lanciare più un iPad Pro da 14″

Si vocifera già da tempo del fatto che Apple stia attualmente lavorando ad un iPad Pro da 14.1″ (c'è anche chi ritiene che sia in cantiere un tablet da ben 16″). Secondo Ross Young, un leaker ritenuto ormai super attendibile, Cupertino avrebbe dovuto rilasciare questo nuovo tablet verso la fine del 2022 o all'inizio del prossimo anno, ma qualcosa sembra essere cambiato.

Stando a quanto riferito dalla fonte, infatti, Apple avrebbe improvvisamente cambiato idea e il progetto dell'iPad Pro da 14.1″ potrebbe essere addirittura saltato del tutto, sostenendo che l'azienda non ha più intenzione di lanciare questo nuovo fattore di forma. Al momento, le cause che avrebbero indotto Apple a rivalutare i suoi piani per il prossimo anno sono ancora sconosciute, e nonostante la notizia possa sembrare piuttosto scoraggiante, non è detto che a Cupertino non verrà mai più presa in considerazione l'ipotesi di lanciare un nuovo iPad di dimensioni più grandi.

Dall'altra parte, Ross Young ha recentemente riferito che Apple stia lavorando a degli iPad da 11.1″ e 13″, dunque di dimensioni leggermente superiori rispetto l'attuale serie da 11″ e 12.9″. Secondo il leaker, questi iPad debutteranno nel 2024 e presenteranno degli schermi OLED. Dal momento in cui la modifica è minima, le dimensioni dei dispositivi rimarrebbero invariate rispetto ai modelli precedenti, mentre le cornici potrebbero essere ulteriormente ridotte per adattarsi meglio ai nuovi pannelli.

