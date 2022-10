Un iPad “gigante” in arrivo entro la fine del 2023

Secondo alcune nuove informazioni condivise da un esperto del settore, Apple si starebbe preparando a lanciare un nuovo iPad “gigante” con uno schermo grande quanto quello dei MacBook di punta. L'arrivo sembrerebbe previsto per la fine del prossimo anno, ma non è ancora chiaro se a beneficiarne sarà solo il modello Pro.

Apple è pronta a lanciare un iPad da 16″?

Secondo Wayne Ma, giornalista di The Information, Apple starebbe pensando di assottigliare sempre più la linea che separa gli iPad dai portatili, portando sul mercato un tablet con schermo da 16 pollici.

Attualmente, l'iPad più grande in commercio è la versione Pro del 2022 da 12,9″; l'intenzione di Apple, quindi sarebbe quella di commercializzare un iPad con display grande tanto quanto quello dei MacBook Pro più potenti.

Per i creativi che sfruttano il tablet di Apple per disegnare e creare contenuti, questo potrebbe essere sicuramente un incentivo ad acquistare il nuovo modello, vista la grande preferenza verso schermi più grandi per lavori di questo genere.

Alcune precedenti indiscrezioni, inoltre, vorrebbero Apple in procinto di lanciare anche nuovi iPad con schermo OLED. La sensazione, quindi, è quella che l'azienda di Cupertino si stia preparando ad un grande rivoluzione per i tablet, soprattutto per quanto riguarda i display.

