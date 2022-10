Google lancia il Filtro Chiamate in Italia: un bot risponde alle vostre telefonate!

Dopo il debutto in vari paesi, finalmente arriva anche da noi una delle funzionalità più interessanti ed utili dell'ecosistema di Big G. Il Filtro Chiamate spam debutta in Italia su smartphone Google Pixel e su vari modelli Android e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su come funziona, come attivare e come usare questa novità. Una vera e propria rivoluzione per le telefonate, grazie a Google Assistant!

Google lancia il Filtro Chiamate in Italia: tutto sulla funzione che rivoluziona le telefonate

Cos'è il Filtro Chiamate di Google

Il Filtro Chiamate di Google è già disponibile in Italia, Australia, Canada, USA, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Spagna e Regno Unito. Si tratta di una funzionalità avanzata che permette di scoprire chi ti sta chiamando e perché, tutto prima di rispondere al telefono.

Come? A rispondere alle telefonate sarà Google Assistant, l'assistente smart del colosso tech mondiale. Il bot – se così possiamo chiamarlo – è in grado di rilevare lo spam in base a ciò che dice un chiamante o se trova una corrispondenza all'interno del database dei chiamanti indesiderati o con voci preregistrate. Se la telefonata è indesiderata, questa viene rifiutata senza avvisare l'utente.

Nel caso in cui la chiamata non sia individuata come spam, il telefono squilla e risponde il bot: è possibile leggere il modo in cui risponde il chiamante e decidere se rifiutare la telefonata. Insomma, in soldoni il bot risponde per voi, facilitando il filtraggio di chiamate spam o indesiderate.

Come attivare il Filtro Chiamate di Google in Italia (e come funziona)

Dopo la breve panoramica sul funzionamento di questa novità, andiamo a vedere come fare per rendere operativo il filtro spam su smartphone Pixel.

Come attivare il Filtro Chiamate su Google Pixel Aggiorna l'app Telefono alla versione più recente. Assicurati che l'applicazione Telefono di Google sia installata nella versione più recente; se è disponibile un aggiornamento, procedi con il download e l'installazione. Attiva il Filtro Chiamate. Apri l'app Telefono, poi i tre puntini in alto a destra. Poi clicca su “Impostazioni“, “Spam e Filtro Chiamate“. Nella nuova schermata devi assicurarti che sia attiva l'opzione “Visualizza ID Chiamante e Spam“. Poi, nelle sezione “Impostazioni chiamate sconosciute“, scegli i tipi di chiamanti da filtrare. Filtro automatico. Scegli la voce “Filtra automaticamente, Rifiuta le chiamate preregistrate” per filtrare in modo automatico le telefonate. Filtro manuale. È possibile filtrare manualmente una telefonata semplicemente toccando su “Filtra Chiamata” quando se ne riceve una.

Cosa succede quando il filtro è attivo?

Semplicemente l'assistente vocale risponderà per te alla telefonata in arrivo, chiedendo chi sta chiamando e perché. Nel caso di spam, il telefono riaggancerà; se la chiamata non viene individuata come preregistrata o indesiderata, il telefono squillerà e mostrerà la risposta del chiamante. Nel caso in cui abbiate scelto il Filtro manuale, sarà possibile avviare una risposta suggerita.

Come usare il Filtro Chiamate su smartphone Android (non Pixel)

Google ha annunciato la funzione Filtro Chiamate in Italia su smartphone Pixel ed alcuni dispositivi Android. La pagina ufficiale sottolinea che “puoi filtrare manualmente le chiamate su tutti i telefoni Pixel e su alcuni telefoni Android”; tuttavia non è presente un elenco di smartphone supportati, quindi sarà necessario attendere ulteriori novità.

Comunque tentar non nuoce, quindi vi segnaliamo il download dell'app Telefono di Google per scoprire se la funzionalità è disponibile per il vostro dispositivo.

