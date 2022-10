Realme: misterioso smartphone appare su TENAA, potrebbe non fare parte della serie 10

Il lancio di Realme 10 è atteso per il mese di novembre e dovrebbe comprendere almeno due modelli: oltre quello base, infatti, è attesa una variante Pro e probabilmente anche una variante Pro+. Ora, su TENAA è apparso un nuovo smartphone con numero di modello RMX3615. Potrebbe essere un ulteriore modello della serie 10, oppure qualcosa di completamente diverso. Il misterioso smartphone, infatti, presenta piccoli dettagli che ci lasciano un po' perplessi.

Qual è questo nuovo misterioso smartphone Realme?

Le immagini TENAA mostrano uno smartphone dall'aspetto molto simile a quello di Realme 10 5G (ammesso che le foto diffuse in rete in questi ultimi giorni del presunto dispositivo siano attendibili). La differenza più sostanziale risiede nella scocca posteriore: questa, infatti, non ospita due sensori come Realme 10 5G farebbe. Piuttosto, ne contiamo tre – uno dei quali molto piccolo rispetto agli altri – in aggiunta al flash LED.

Esiste dunque una concreta possibilità che questo RMX3615 non appartenga alla serie Realme 10 ma alla serie V o Q.

Per il resto, il misterioso smartphone sembra sfoggiare uno stesso schermo flat di Realme 10, presenta una scocca posteriore in una finitura lucida con il marchio Realme nell'angolo in basso a sinistra, un bilanciere per il volume sul lato sinistro e un pulsante di accensione sul lato destro. E proprio come Realme 10, anche questo RMX3615 presenta dei sensori fotocamera senza bumper. Che smartphone sarà mai?

Intanto, siete curiosi di scoprire tutte le caratteristiche di Realme 10? Allora date un'occhiata al nostro articolo dedicato in cui abbiamo raccolto tutti i dettagli trapelati fino ad oggi su design, specifiche tecniche, uscita e prezzi della nuova serie!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il