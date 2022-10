Redmi Note 12 Explorer: la ricarica da 210W è impressionante nei primi test

Nelle scorse ore Xiaomi ha presentato in patria la nuova serie Note 12, una delle più attese da parte dei Mi Fan. Tra i vari modelli abbiamo fatto conoscenza con una novità assoluta: Redmi Note 12 Explorer, smartphone dotato della super ricarica rapida da 210W! Ma quanto è efficiente la nuova tecnologia? Carica in sicurezza? Ecco i risultati dei primi test effettuati in Cina!

Redmi Note 12 Explorer: ecco la ricarica da 210W nei primi test

Già in fase di presentazione Xiaomi ha fatto riferimento alle capacità impressionati di Redmi Note 12 Explorer in termini di ricarica. Il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 210W. I test effettuati dagli insider cinesi mostrano performance di tutto rispetto, come già anticipato dalla casa di Lei Jun.

Stando ai test, a ricarica completa (100%) avviene in appena 10 minuti e 50 secondi; bastano solo 4 minuti per passare dallo zero al 56% mentre in 9 minuti il dispositivo sarà carico al 95%.

Facendo un confronto con i risultati ottenuti da Redmi Note 11 Pro+ (120W), la nuova tecnologia è più veloce di 6 minuti e 40 secondi.

Per quanto riguarda il caricabatterie di Redmi Note 12 Exploter, il dispositivo è accompagnato da una soluzione da 210W, con un picco fino a 187W. Durante la ricarica, l'accessorio ha raggiunto una temperatura di circa 53°C ma non sono state riscontrate anomalie di alcun tipo.

In termini di “ingombro”, il caricabatterie ha un peso di 223 grammi, circa 34 grammi in più rispetto al predecessore da 120W.

Volete scoprire tutto su Redmi Note 12 Explorer e sul resto della serie? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato ai nuovi “mid-range” di Xiaomi!

