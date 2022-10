Recensione Dreame L10s Pro: il primo con mop rotanti e senza base

Una cosa è certa: con il suo W10 (qui la recensione) ad inizio del 2022 Dreame ha aperto le danze del mercato relativo ai robot aspirapolvere dotati di mop rotanti. Perché effettivamente è stato proprio il prodotto di Dreame il primo robot ad arrivare in Italia dotato di questa particolare tecnologia di lavaggio del pavimento, e così come tutti gli altri modelli che sono poi arrivati nei mesi a seguire, anche il W10 utilizzava un'enorme base di ricarica nella quale venivano contenuti i contenitori per l'acqua sporca e per l'acqua pulita.

Ebbene, con il Dreame L10s Pro il brand prova di nuovo a fare una cosa che nessun'altra azienda ha mai pensato: produrre un robot aspirapolvere con mop rotanti, che però non utilizza alcuna base di ricarica contenente dei contenitori. Per molti potrebbe sembrare una versione meno pompata dell'L10s Ultra ma, in realtà è una soluzione che da risposta ad un'esigenza piuttosto diffusa tra gli utenti.

Recensione Dreame L10s Pro

Design e materiali

Con un diametro di 35 cm ed uno spessore di 9.7 cm, il Dreame L10s Pro continua a portare con sé il tipico design dei robot aspirapolvere. Superiormente è presente la torretta LIDAR a cui è affidato il compito di mappare l'ambiente ed integra i due tipici contenitori per lo sporco e per l'acqua: il primo ha una capienza di 450 ml, mentre il secondo di 190 ml. La loro capienza è nella media, ma non spicca di certo in quanto a generosità.

Per accedere ai contenitori sarà necessario aprire la copertura della scocca superiore, che è magnetica, al di sotto della quale è anche contenuto un piccolo strumento utile per eliminare la sporcizia o tagliare capelli e peli dalle spazzole rotanti.

Nella parte anteriore del robot è stato posizionato il sistema High Precision 3D che, ad esempio, abbiamo già visto nel Dreame L10 Pro: si tratta di un'ulteriore sensore ottico in grado di posizionare, in un ambiente 3D, tutti gli eventuali ostacoli e gli oggetti presenti nell'ambiente in cui andrà a lavorare l'aspirapolvere.

La fascia ammortizzante continua ad essere di ottima qualità, ed inferiormente trovano spazio le due spazzole (quella centrale e l'unica laterale, entrambe realizzate con una tecnologia anti-aggrovigliamento) e poi le due ruote: sono carrozzatissime, in grado di scorrere benissimo anche sul pavimento umido e di superare ostacoli alti fino a 2 cm.

La vera novità sta nel sistema di lavaggio che utilizza due mop rotanti. E no, non lo è per la tecnologia di per sé, che abbiamo già visto in parecchi dei robot aspirapolvere e lavapavimenti di questo periodo, ma lo è perché il Dreame L10s Pro è il primo della sua specie a sfruttare questi mop ma senza la presenza di una base di ricarica con i serbatoi dell'acqua o autosvuotamento.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia – Dreame Bot L10s Pro

Con i suoi 5200 Pa, sarebbe strano che non fossero proprio le performance di pulizia il vero punto forte del Dreame Bot L10s Pro. Perché è inutile girarci intorno: è uno degli aspirapolvere automatici più potenti del mercato. E nonostante l'incredibile potenza di aspirazione, è anche in grado di garantire una rumorosità piuttosto contenuta: a potenza massima, il Dreame Bot L10s Pro emette un rumore piuttosto ridotto, ed è una cosa da non sottovalutare data (appunto) la potenza d'aspirazione.

Questa specie di “magia” è possibile grazie ad un sistema di pulizia a 4 stadi, in grado di catturare facilmente polvere, capelli, peli di animali domestici e detriti più grandi, coadiuvato da un sistema di riduzione del rumore a 5 strati, in cui si è contenuto anche un livello realizzato con cotone fonoassorbente che, dobbiamo ammetterlo, fa egregiamente il suo lavoro.

E insomma, dal punto di vista dell'aspirazione c'è poco da dire: il Dreame Bot L10s Pro è davvero eccezionale ed è in grado di tenere testa non solo alla polvere, ma anche ai peli dei miei animali domestici che, tra l'altro, non hanno mai portato ad un'ostruzione della cavità di aspirazione, né delle spazzole. Sotto questo punto di vista è davvero un portento.

Insomma, fino a qui tutto nella norma, ma per apprezzare a fondo questo robot aspirapolvere e lavapavimenti bisognerà attivare il lavaggio dei pavimenti che è profondamente diverso da quello che si potrebbe ottenere da un robot aspirapolvere e lavapavimenti con mop di tipo tradizionale, ed il fatto che sia possibile sfruttare questa funzione senza la necessità di utilizzare una base di ricarica con serbatoi dell'acqua, per alcune persone potrebbe essere comodissimo.

Dopo un ciclo di pulizia il pavimento risulta effettivamente molto pulito, sia in quanto a particelle di polvere che in quanto a macchie, ma una cosa va detta: neppure questo Dreame Bot L10s Pro è in grato di rimuovere le macchie più ostinate. Il livello di pulizia e lavaggio dei pavimenti è sicuramente molto alto ed è al top della categoria, ma con lo sporco più importante neppure questo modello riesce a fare miracoli. Grazie al sistema di riconoscimento dei tappeti, i due mop verranno esclusi quando il dispositivo ne incontra uno.

Applicazione

Così come tutti i dispositivi del brand, anche il Dreame Bot L10s Pro viene gestito da Xiaomi Home, un'app che ormai conosciamo tutti piuttosto bene e che è diventata una vera e propria marcia in più per questo ecosistema di prodotti.

Così come nella stragrande maggioranza dei robot gestiti dall'app di Xiaomi, le stanze vengono create del tutto autonomamente ed è possibile associare un nome ad ogni stanza: in questo modo si potrà scegliere anche tra la pulizia a zone o quella a stanze, che può anche essere ripetuta per due volte consecutivamente. Si può decidere inoltre ogni quanto attivare il sistema di auto-svuotamento del robot, oppure impostare il grado di sensibilità del riconoscimento dei tappeti o la modalità DND (non disturbare).

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all'orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento. E sì, la precisione con la quale il vacuum cleaner di Xiaomi segue queste direttive è centimetrica. Ottimo lavoro.

Autonomia della batteria

Sotto la scocca, il Dreame Bot L10s Pro ha la stessa batteria da 5200 mAh che abbiamo conosciuto in altri prodotti del brand, dai quali in tutta sostanza eredita anche l'autonomia media. Alla massima potenza d'aspirazione e con il quantitativo massimo di acqua spruzzata sul pavimento, per pulire un ambiente di circa 70 metri quadrati il Dreame Bot L10 Pro ha consumato circa il 40% della carica.

Il che mi lascia supporre che, nonostante i consumi maggiori, con un'unica ricarica si possa senza problemi pulire un ambiente prossimo ai 200 metri quadrati. L'unico limite, in realtà, è quello relativo al contenitore dell'acqua: per ambienti grandi, potrebbe essere necessario riempirlo almeno una volta.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Il Dreame Bot L10 Pro è di 599,90 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 509,0 euro. E, sono sincero, è un prezzo che riesco a giudicare difficilmente, soprattutto considerando che stiamo parlando di un robot aspirapolvere unico nel suo genere in cui si trovano tutte le caratteristiche del Dreame Bot L10s Ultra eccetto la base di ricarica con l'acqua e l'autosvuotamento, ma che costa praticamente la metà.

In quanto a potenza d'aspirazione, mappatura della casa, applicazione e lavaggio dei pavimenti stiamo parlando di un top di gamma a tutti gli effetti, l'unica mancanza (che è stata voluta e che è considerata come un “vanto”) è presenza di una base di ricarica di tipo tradizionale, il che è vero che riduce fortemente l'ingombro del dispositivo, ma aumenta drasticamente l'impegno necessario per la manutenzione giornaliera del robot.





