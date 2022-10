iPad Pro 2022 ufficiale: il potente Apple M2 debutta nei tablet

Dopo averlo introdotto a bordo della gamma MacBook, Apple M2 fa il suo debutto ufficiale anche a bordo del nuovo iPad Pro 2022. Dopo la scorsa generazione, dove per la prima volta i SoC di Apple Silicon hanno debuttato anche sui tablet, i nuovi iPad di fascia alta portano avanti questo trend che li avvicina sempre di più al mondo PC di Cupertino.

Apple presenta iPad Pro 2022: ecco tutte le novità per i tablet top di gamma

Non cambia il form factor: iPad Pro 2022 è nuovamente disponibile in due tagli, da 11″ e 12,9″ in 4:3 in base alla diagonale che più si preferisce per fruizione e creazione di contenuti. Quello che cambia è principalmente la dotazione hardware, dove Apple M2 conta ben 20 miliardi di transistor rispetto ai 16 di M1 grazie al processo a 5 nm TSMC di seconda generazione. Il SoC porta con sé una CPU octa-core con prestazioni migliori fino al +15%, una GPU che passa da 8 a 10 core e una memoria unificata fino a 16 GB LPDDR5 con larghezza di banda da 68 a 100 GB/s.

Oltre a CPU, GPU e memorie, c'è anche il Neural Engine a 16 core in grado di effettuare oltre 15 miliardi di operazioni al secondo, un corposo +40% rispetto a M1. Tutto questo impianto tecnico permette ai tablet Apple di effettuare operazioni importanti, per esempio registrare ed effettuare la transcodifica dei video ProRes fino a 3 volte più rapidamente.

Fra le altre novità di iPad Pro 2022 troviamo la modalità Hover per la Apple Pencil, che adesso viene rilevata a 12 mm dal display e può quindi mostrare un'anteprima ancor prima delle azioni da compiere. Inoltre, il reparto connettività viene migliorato con l'introduzione del modem Wi-Fi 6E, con cui arrivare fino a 2,4 Gbps in download, e non manca il supporto Cellular con 5G sub-6GHz e mmWave4.

iPad Pro 2022 – Prezzo e disponibilità

Ecco i prezzi di listino di Apple per i nuovi iPad Pro 2022:

iPad Pro 2022 11″ Wi-Fi 128 GB: 1.069€ 256 GB: 1.199€ 512 GB: 1.449€ 1 TB: 1.949€ 2 TB: 2.449 5G 128 GB: 1.269€ 256 GB: 1.399€ 512 GB: 1.649€ 1 TB: 2.149€ 2 TB: 2.649€

iPad Pro 2022 12.9″ Wi-Fi 128 GB: 1.469€ 256 GB: 1.599€ 512 GB: 1.849€ 1 TB: 2.349€ 2 TB: 2.849€ 5G 128 GB: 1.669€ 256 GB: 1.799€ 512 GB: 2.049€ 1 TB: 2.544€ 2 TB: 3.044€



Per quanto riguarda gli accessori, Apple Pencil 2nd Gen costa 149€, la tastiera è disponibile in versione Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, al prezzo di 219/369€ da 11″ e 249/429€ e 12.9″, e infine la cover Smart Folio costa 99€ da 11″ e 125€ da 12.9″.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il