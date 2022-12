Honor Watch GS 3 a soli 99€: sconto del 55% su Amazon!

Tornare in forma dopo le feste? È possibile: basta un pizzico di forza di volontà, fare attività fisica e magari lasciarsi accompagnare da un pratico assistente al polso. Che siate sportivi o meno, Honor Watch GS 3 non vi deluderà: uno stile accattivante, tante funzioni, GPS, ed un prezzo super conveniente (specialmente se in offerta su Amazon)!

Honor Watch GS 3 con il 55% di sconto su Amazon: imperdibile a questo prezzo

Come anticipato anche in apertura, Honor Watch GS 3 è un indossabile particolarmente adatto agli utenti dallo spirito sportivo. Si tratta di un modello casual, con cinturino in silicone, un ampio schermo AMOLED da 1.43″, GPS integrato (per la massima precisione) e ben 104 modalità sportive. Per i più attenti alla salute, non mancano il monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, così come il rilevamento dei valori SpO2.

Per chi è in cerca di uno smartwatch completo ed affidabile, spendendo meno, sono presenti all'appello anche le chiamate Bluetooth. Il tutto è incluso in un corpo sottile, con un vetro curvo 3D ed un peso di 44 grammi: perfetto per ogni occasione!

Abbiamo provato per voi Honor Watch GS 3: ecco com'è andata la nostra sessione di corsa!

Voglia di risparmiare sull'acquisto del tuo prossimo sportwatch? Allora è tempo di passare ad Honor Watch GS 3: l'indossabile è in offerta lampo su Amazon (con spedizione Prime) a soli 99.9€, ossia con uno sconto del 55%.

