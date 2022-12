Il CES di Lenovo sarà ricchissimo: ecco tutte le novità tra smartphone, tablet e altro!

Quello di Lenovo sarà un CES ricco di novità! Oltre ai laptop, ai convertibili e alle altre soluzioni per il lavoro ibrido e l'intrattenimento già annunciati qualche giorno fa, il colosso cinese sta per alzare il sipario su molti altri dispositivi, e a quanto pare l'appuntamento è sempre quello: il Consumer Electronics Show che si terrà tra poco a Las Vegas. Evan Blass, un leaker molto noto e apprezzato per sua attendibilità, ha appena condiviso in rete le immagini di TUTTI i nuovi dispositivi che Lenovo dovrebbe presentare al CES. Curiosi di scoprire quali? Andiamo!

Tutte le novità che Lenovo presenterà al CES svelate in anticipo con un mega leak

Lenovo ha un bel po' di novità da proporci al CES di Las Vegas, il più grande evento tecnologico che si terrà dal prossimo 5 all'8 gennaio 2023. Una delle novità più attese sarà il Motorola ThinkPhone, il primo smartphone della famiglia Think e che pertanto potrebbe rivolgersi in modo particolare ad un'utenza business, offrendo diverse funzionalità pensate per aumentare la produttività.

Il produttore cinese dovrebbe poi presentare ben due nuovi tablet. Da un lato, Lenovo SmartPaper. Osservando le immagini condivise da Evan Blass, sembra trattarsi di una soluzione e-Ink molto simile allo YOGA Paper lanciato in Cina all'inizio di questo mese. Parliamo di un dispositivo che si pone a metà strada tra l'essere un e-reader, una tavoletta grafica ed un tablet e il cui schermo restituisce un'esperienza molto simile a quella della carta.

Dall'altro lato, invece, dovremmo assistere anche al lancio di Lenovo Tab Extreme, il tablet di fascia alta e del quale proprio di recente sono state diffuse delle immagini render che ci danno un assaggio del suo design, decisamente premium. Tra le sue caratteristiche principali dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 9000, risoluzione di 3.000 x 1.876 pixel, supporto per lo stilo e una tastiera esterna molto simile alla Magic Keyboard di Apple.

Lenovo potrebbe poi presentare anche Yoga 9i 13, un innovativo laptop a doppio schermo con tastiera mobile. Ci sono anche alcuni accessori, come Project Chronos, un accessorio TV che sembra essere un Kinnect all-in-one, una webcam 4K con flash integrato ed alcuni nuovi laptop Yoga, come Yoga Slim 7i Carbon Gen 8 13, Yoga Slim 6i Gen 8 14, Yoga Slim 6i Gen 8 14 e altri.

