OPPO Find X7 e X7 Ultra: scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

Si avvicina a grandi passi il giorno in cui assisteremo alla presentazione ufficiale della nuova serie Find X7, la coppia di top di gamma di prossima generazione dell’azienda cinese. Dopo il lancio di Xiaomi 14 e 14 Pro, vivo X100 e X100 Pro, Realme GT5 Pro e OnePlus 12, anche OPPO si sta apprestando a far debuttare il suo flagship annuale, che sarà nuovamente disponibile in più versioni. Ecco tutto quello che sappiamo finora su OPPO Find X7 e X7 Ultra tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO Find X7 e X7 Ultra: tutto quello che sappiamo sui nuovi top di gamma

Design e display

Crediti: OPPO

Si è parlato tantissimo del design di OPPO Find X7 e X7 Ultra a causa di alcune immagini con un modulo fotografico ottagonale piuttosto ampio e vistoso, poi rivelatesi dei fake. Come mostrato dalla stessa compagnia i due top di gamma presentano un più classico modulo circolare, similmente a quanto visto con la gamma Find X6. Non ne conosciamo ancora le dimensioni esatte, ma la scocca dovrebbe avere anche certificazione IP68.

X7 Ultra – Crediti: OPPO X7 Ultra – Crediti: OPPO X7 – Crediti: OPPO X7 – Crediti: OPPO X7 Ultra – Crediti: OPPO

Per lo schermo, si parla di un pannello OLED con tecnologia LTPO da 6,78″ con risoluzione 1.5K (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz e PWM a 2.160 Hz. La versione Ultra avrebbe dalla sua uno schermo OLED LTPO da 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con densità di 510 PPI, refresh rate 1-120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz. Probabilmente si tratterà dello stesso schermo BOE X1 di OnePlus 12, perciò con luminosità massima che tocca i 4.500 nits, supporto Dolby Vision e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Specifiche tecniche

Una delle principali differenze fra i due modelli sarebbe il chipset: OPPO Find X7 si baserebbe sul Dimensity 9300 di MediaTek, mentre X7 Pro sullo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Entrambi a 4 nm, il primo ha una CPU 1 x 3,25 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,7 GHz A720 e una GPU Immortalis-G720 MC12 mentre il secondo una CPU 1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520 e GPU Adreno 750.

Le memorie sarebbero disponibili in tagli fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile, e l’alimentazione sarebbe fornita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica Super VOOC da 100W e wireless (solo sulla versione Ultra). Oltre agli speaker stereo, la connettività comprenderebbe il supporto Dual SIM 5G ed eSIM, il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza e comunicazione satellitare (ma solo per una versione speciale del modello Ultra. Lato software non mancherà Android 14, sotto forma di ColorOS 14.

Fotocamera

Parlando del comparto fotografico, Find X7 avrebbe una sensoristica da 50+50+64 MP guidata dal principale Sony LYT-808 (con OIS), affiancato da un ultra-grandangolare Samsung JN1 e un teleobiettivo a periscopio OmniVision OV64B; il modello top, Find X7 Ultra, avrebbe invece una quadrupla fotocamera da 50+50+50+50 MP con Sony LYT-900 da 1/0,98″ (dotato di OIS), ultra-grandangolare LYT-600 e una coppia di teleobiettivi con zoom a periscopio IMX890/IMX858 con zoom 2.7x/6x (e stabilizzazione OIS su ciascun sensore).

OPPO Find X7 e X7 Pro – Prezzo e data d’uscita

La presentazione di OPPO Find X7 e X7 Pro è prevista per l’8 gennaio 2024 in Cina e al momento non vi sono ancora dettagli in merito all’uscita Global. La serie X6 debuttò al prezzo di 4.499/5.999 CNY (583/777€): restiamo in attesa in merito ai nuovi modelli. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili al debutto.

Find X7 12/256 GB 16/256 GB 16/512 GB 16 GB/1 TB



Find X7 Ultra 12/256 GB 16/256 GB 16/512 GB



