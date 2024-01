Dove comprare OPPO Find X7 e Find X7 Ultra, subito in sconto!

La nuova serie di punta targata OPPO è arrivata, anche se per ora solo in versione China. Aspettando per il debutto internazionale (ma al momento tutto tace) andiamo a scoprire dove comprare OPPO Find X7 e Find X7 Ultra, già disponibili a prezzo scontato con coupon!

OPPO Find X7 e X7 Ultra: dove comprare i nuovi top di gamma del brand cinese

Crediti: OPPO

Tanto stile e potenza, con una grande attenzione al comparto fotografico: questa è gamma OPPO Find X7. I due smartphone sono dotati di un look che richiama quello delle vecchie macchine fotografiche ed offrono display OLED LTPO da 6,78″ e da 6,82″. I telefono sono dotati di chipset differenti, ossia il Dimensity 9300 di MediaTek e lo Snapdragon 8 Gen 3: in entrambi i casi si tratta di soluzioni al top, alimentate da batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100W (il modello Ultra presenta anche quella wireless). Le fotocamere puntano alle stelle ma il vero gioiello è il fratello maggiore Ultra: per la prima volta è presente un doppio teleobiettivo a periscopio, per immagini a distanza con dettagli elevati e la massima qualità. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato alla serie; continua a leggere per scoprire dove comprare OPPO Find X7 e Find X7 Ultra, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovate il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono dotati della ColorOS 14 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software in lingua inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28a/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova serie Find X7.

