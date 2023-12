OPPO Find X7 Pro con un design che farà discutere tanto: nuove immagini dal vivo

Aggiornamento 5/12: arrivano nuovi scatti dal vivo che mostrano il presunto design di Find X7 Pro. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Di recente OPPO ha presentato in patria i nuovi modelli della serie Reno 11, due smartphone di fascia media che non portano grandi novità ma mantengono inalterato la solita eleganza della gamma. È tempo di guardare al prossimo flagship e la prima immagine dal vivo di OPPO Find X7 Pro mostra un look completamente rinnovato rispetto alla generazione passata, con un modulo fotografico alquanto “discutibile”.

OPPO Find X7 Pro avvistato dal vivo con un design che farà discutere

Find X6 Pro – Crediti: OPPO

Il lancio della serie Find X7 è atteso nel corso del primo trimestre del 2024, ma non sono mancate indiscrezioni già dalle scorse settimane. Si parla delle fotocamere, dei chipset (Dimensity 9300 e Snapdragon 8 Gen 3) e delle nuove feature che troveremo a bordo. Ed ora è tempo di guardare anche al design, con alcune immagini dal vivo (precisamente, dedicata a OPPO Find X7 Pro). Come al solito in questi casi è bene specificare che si tratta di un leak da prendere con le dovute precauzioni. Oltre agli scatti dal vivo è stato realizzato anche un concept render che prova ad immaginare come potrebbe essere il dispositivo (sulla base di quanto trapelato).

Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Il nuovo design cambia radicalmente rispetto a quello della gamma Find X6: il modulo fotografico circolare cede il posto ad un modulo ottagonale, con uno stile che ricorda quello della serie Huawei Mate RS Porsche (ora definita semplicemente RS Ultimate). Secondo le indiscrezioni più recenti (e nuovi scatti “migliori”), il top di gamma dovrebbe avere dalla sua una grande novità: un doppio teleobiettivo a periscopio, in modo da ottenere delle performance stellari in termini di zoom.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Il telefono sembra equipaggiato con una Quad Camera, con un flash LED posizionato nell’angolo in alto a sinistra (fuori dal modulo). Il comparto è decisamente enorme, con un effetto finale non proprio entusiasmante; il corpo del dispositivo sembra anche parecchio pesante e – probabilmente – sbilanciato verso la parte superiore. Comunque, è bene ripeterlo, si tratta di foto da prendere con estrema cautela: restiamo in attesa di leak “affidabili” o magari di dettagli ufficiali da parte di OPPO.

Per quanto riguarda le varie caratteristiche del top di gamma, OPPO Find X7 Pro dovrebbe avere dalla sua un sensore Sony LYT-900 1″-type; frontalmente ci sarebbe uno schermo AMOLED con tecnologia LTPO (ed un punch hole per la selfie camera). Il modello standard dovrebbe essere mosso dal Dimensity 9300 di MediaTek mentre la variante Pro avrebbe salla sua lo Snapdragon 8 Gen 3. Presente all’appello anche la comunicazione satellitare, già confermata dalla casa cinese.

