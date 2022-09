Dove comprare Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche: stile e potenza con HarmonyOS

Dopo il loro attesissimo debutto nel mercato cinese e, soprattutto, con il debutto della versione Global, i nuovi flagship Huawei Mate sono pronti a puntare tutto su stile e performance. E, se volete provarli, potete acquistarli grazie alla nostra guida su dove comprare Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Edition, andando anche a risparmiare qualcosa nel prezzo.

Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Edition sono qui: dove comprare i nuovi top di gamma

I nuovi top gamma Huawei trovano un design che ormai possiamo definire assolutamente iconico, grazie al bumper fotocamera determinato da un oblò che contorna i sensori fotocamera integrati. A questo aggiungiamo pannelli curvi AMOLED LTPO con risoluzione 1.5K e refresh rate 120 Hz. Entrambi poi hanno la peculiarità del ritorno del notch, utile per la fotocamera frontale e riconoscimento facciale 3D Face Unlock.

A muovere i due smartphone è la versione LTE dello Snapdragon 8+ Gen 1, con memorie da 8/12 GB RAM e 256/512 GB di storage. Per entrambi poi è presente una batteria da 4.700 mAh con ricarica 66W cablata, 50W wireless e 7.5W inversa. Molta attenzione si è data poi alla fotocamera, con 4 sensori da 50+13+64 MP più uno con multi-spettro a 10 canali, ottimizzati con XMAGE. La selfie camera è invece da 13 MP. Il software è HarmonyOS 3.0, ma la vera novità è sicuramente la comunicazione satellitare (non attiva in Italia, importante saperlo per chi acquista), che vi spieghiamo in questo approfondimento. Ma dopo tutto questo riepilogo, andiamo a vedere dove e come comprare Huawei Mate 50 Pro e 50 RS Porsche Edition!

Trading Shenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è HarmonyOS, ovviamente in versione China (in lingua cinese, inglese, spagnolo, tedesco e francese, in base a quanto riportato dallo store). Vi ricordiamo che non è possibile usufruire dei servizi Google. Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.