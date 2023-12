OnePlus 12 smontato: il sistema di raffreddamento è enorme! | Video

È passato pochissimo dal debutto del nuovo top di gamma della casa di Pete Lau (tra l’altro, lanciato solo in Cina) ma già stanno cominciando ad emergere test e recensioni del dispositivo. A questo giro OnePlus 12 è stato smontato per un video teardown: l’interno del flagship è stato esposto completamente, in un viaggio in cui possiamo scoprire tutti i segreti dei componenti del telefono.

OnePlus 12 nel primo video teardown: ecco i segreti del nuovo top di gamma

Crediti: WekiHome

Il nuovo OnePlus 12 è un dispositivo elegantissimo e potente, ultimo modello di punta lanciato in occasione del decennale del brand. Quale modo migliore di festeggiare 10 anni di attività, se non con un concentrato di tecnologia? Una fotocamera rinnovata, lo Snapdragon 8 Gen 3, una batteria da ben 5.400 mAh con ricarica da 100W (anche wireless da 50W e inversa da 10W) e tanto altro ancora. Per quanto riguarda il teardown di OnePlus 12, una volta tolto lo slot SIM e aver riscaldato il pannello posteriore è possibile rimuovere la cover in vetro. Prima di accedere ai componenti interni è necessario spostare la scocca in plastica (che racchiude anche la bobina per la ricarica senza fili, l’NFC, il flash LED e il sensore di luminosità).

Dopo questo passaggio si accedere alla scheda madre e al resto dei componenti, tra cui il sensore fotografico LYT-808 (realizzato in partnership con Sony) ed il teleobiettivo a periscopio OmniVision. Ciò che colpisce maggiormente è di certo il sistema di raffreddamento: si tratta di una soluzione al liquido con camera di vapore e proprio quest’ultima presenta una superficie enorme, che occupa gran parte del corpo del dispositivo, ovvero ben 9.140 mm². Per comprendere, Red Magic 9 Pro presenta un sistema con una superficie di 10.182 mm²: in pratica OnePlus 12 punta ai Gaming Phone mentre il rivale Xiaomi 14 Pro (ad esempio) si ferma a 3.250 mm².

Tra le altre caratteristiche top del nuovo OnePlus troviamo anche la certificazione IP65: il video mostra anche le varie guarnizioni in gomma che proteggono l’interno del dispositivo all’acqua. Curiosi di saperne di più su OnePlus 12? Aspettando il debutto internazionale trovate tutti i dettagli all’interno del nostro approfondimento; inoltre nel confronto con OP11 potete scoprire tutte le differenze con la generazione precedente.

