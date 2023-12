Addio Intel e AMD: Huawei Qingyun L540 è il primo notebook Kirin

Dopo i tentativi nel mercato dei PC fissi, Huawei è tornata alla ribalta e lo ha fatto con Huawei Qingyun L540, il suo primo notebook dotato di configurazione Kirin. Finora, infatti, l’azienda cinese aveva fatto quello che praticamente tutti i produttori di computer fanno, ovvero fare affidamento alle soluzioni hardware marchiate Intel e AMD. Evidentemente Huawei si è decisa a far rivivere la sua divisione semiconduttori e a farlo ad ampio raggio, non limitandosi esclusivamente al settore degli smartphone.

Huawei Qingyun L540 è il primo notebook con piattaforma hardware Kirin

Crediti: Huawei

Huawei Qingyun L540 è un notebook dotato di schermo da 14″ QHD (2.160 x 1.440 pixel), con refresh rate a 60 Hz e gamma cromatica sRGB al 100%. Ha una batteria da 56 Wh, tastiera con impronta digitale e che nasconde la webcam, ma tutta l’attenzione è rivolta verso il microchip, cioè l’inedito Kirin 9006C, di cui ovviamente non si conoscono le informazioni specifiche.

Tuttavia, secondo insider come OreXda, si tratterebbe di una dotazione realizzata sul nodo a 5 nm, anche se non è chiaro se sia stato fabbricato da TSMC o SMIC. Sappiamo che il chipmaker cinese ha realizzato il Kirin 9000S di Mate 60, ma allo stesso tempo parrebbe che questo 9006C sia un rebrand del già esistente Kirin 9000E, che nel 2020 muoveva modelli come Mate 40 e MatePad Pro 12.6.

Le specifiche sarebbero sostanzialmente invariate, con una CPU octa-core 1 x 3,13 GHz Cortex-A77 + 3 x 2,54 GHz Cortex-A77 + 4 x 2,05 GHz Cortex-A55 e una GPU ARM Mali-G78 MP22. I tagli di memoria comprendono 8/16 GB di RAM e 256/512 GB di SSD, mentre il reparto I/O comprende 1 porta USB-C, 2 porte USB-A, 1 HDMI, porta audio e Mini RJ45.

Huawei Qingyun L540 parte da un prezzo di 6.000 CNY, circa 780€, salendo fino a 8.115 CNY, circa 1.056€, ma non aspettatevi di vederlo sugli scaffali. È un PC pensato esclusivamente per il mercato enterprise, più specificatamente quello delle agenzie governative cinesi, scelta che ricadrebbe alla perfezione col piano segreto della Cina per rendere Huawei leader nei microchip.

