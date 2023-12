JIGOO C500 è l’aspirapolvere flessibile a soli 130€: utile, potente ed economico!

Vorresti un aspirapolvere con tubo flessibile ma temi prezzi proibitivi? Non temere perché esistono soluzione economiche e complete per tutto, anche per questa categoria di prodotti. JIGOO C500 è un aspirapolvere senza fili flessibile e potente, in grado di dare tante soddisfazioni nelle pulizie quotidiane raggiungendo anche i punti più difficili: risparmia con questo codice sconto e cogli l’occasione con spedizione gratis dall’Europa!

Codice sconto JIGOO C500: come risparmiare sull’acquisto dell’aspirapolvere flessibile

Crediti: JIGOO

L’aspirapolvere flessibile (e senza fili) JIGOO C500 scende di prezzo di Geekbuying: bastano solo 130€ per un valido alleato nella cura dei pavimenti, utilizzando il codice sconto che trovi nel box qui sotto e con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. È possibile pagare con PayPal ed è presente anche il pagamento a rate con Klarna. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Perché JIGOO C500 è super conveniente

Crediti: JIGOO

Trovare un aspirapolvere senza fili dotato di un tubo flessibile ad un prezzo super conveniente è semplicissimo grazie a JIGOO C500. Il dispositivo è un potente aspirapolvere ciclonico da 33.000 PA, equipaggiato con un motore da 500W ed un sensore smart per il riconoscimento dello sporco (regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco del pavimento). Il vacuum cleaner offre tre modalità di pulizia e fino a 60 minuti di autonomia; non manca un pratico schermo touch LED (per visualizzare i vari parametri). Ovviamente la vera chicca è il corpo flessibile, perfetto per raggiungere anche i punti più difficili (sotto letti, mobili e divani); inoltre sulla spazzola è presente una luce LED per illuminare la polvere e pulire con la massima precisione!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le